توقع ارتفاع الإنفاق العالمي على التقنية بنسبة 7 %

إبراهيم المبيضين

عمّان- توقع تقرير إحصائي عالمي مؤخرا فيما أظهرت دراسة عالمية محايدة، أن يسجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العالم”ICT”، نموا في الإنفاق على جميع منتجاته وخدماته في جميع ارجاء العالم بنسبة تصل إلى 6.2 %.

ورجح التقرير – الذي نشرته مؤخرا مؤسسة “غارتنر” البحثية العالمية – أن يتجاوز حجم الإنفاق من الأفراد والمؤسسات والحكومات في مختلف ارجاء العالم على مختلف أنواع التكنولوجيا ووسائل الاتصال واجهزتها مستوى 3.9 تريليون دولار.

وبحسب أرقام التقرير فان الإنفاق على التكنولوجيا سيرتفع بمقدار 200 مليار دولار وبنسبة 6.2 %، وذلك لدى المقارنة بحجم الإنفاق المسجل في العام الماضي والذي بلغ وقتها قرابة 3.7 تريليون دولار.

كما وتوقع التقرير ان يزيد حجم الإنفاق على التكنولوجيا والاتصالات العام المقبل 2022 ليسجل 4.1 تريليون دولار، بنسبة ارتقاع تقدر بحوالي 4.1% مقارنة بالإنفاق المتوقع تسجيله العام الحالي.

وتشمل أرقام تقرير “غارتنر” الخاصة بالإنفاق العالمي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنفاق على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ومراكز البيانات وخدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت.

وأكد التقرير بأن أزمة “كورونا” اثبتت أهمية التوجه للاعتماد على التحول الرقمي والتقني في جميع مجالات الحياة والمؤسسات والأفراد، وهو الأمر الذي سيعزز الاتجاه الصعودي للإنفاق على التقنية بكل أنواعها وبرامجها وأنظمتها.

وتسعى كل المؤسسات اليوم والحكومات لتطبيق وتنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي، إلى جانب الاعتماد الكبير من قبل الناس والمجتمعات على خدمات التكنولوجيا والاتصالات في تسيير أمور حياتهم اليومية، خصوصا بعد جائحة كورونا وإثبات فاعلية التقنيات الحديثة لتسهيل مفاهيم الصحة الإلكترونية والتعليم عن بعد والعمل عن بعد والتسوق الإلكتروني وغيرها من المفاهيم.

وتوقع التقرير أن يسجل الإنفاق على خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، الحصة الكبرى من اجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات العام الحالي بحوالي 1.4 تريليون دولار.

وجاء في التقرير بإن الإنفاق على “خدمات تقنية المعلومات” من المتوقع ان يسجل العام الحالي حوالي 1.1 تريليون دولار.

وأضاف التقرير أن الإنفاق على أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات سيرتفع الى 706 مليارات دولار العام الحالي.

وقال التقرير العالمي إن الإنفاق على قطاع البرمجيات الذي غالبا ما تعتمد عليه الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية، سيسجل 505 مليارات دولار في العام الحالي.

واما الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات فمن المتوقع بحسب التقرير العالمي أن يسجل 228 مليار دولار في العام الحالي.