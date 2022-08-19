توقع الأسوأ وإحاطة النفس بالأفكار السلبية.. كيف يتخطاهما الإنسان؟

ديمة محبوبة



عمان- لا ينفك كثير من الأشخاص من الشكوى الدائمة، ورؤية الجانب السلبي في كل شيء، وكأنهم في ذلك يجذبون التشاؤم والنظرة القاتمة لكل ما حولهم.

هؤلاء لا يرون أي جوانب إيجابية في تفاصيل حياتهم، بل السلبية فقط، ودوامة من القلق والتصغير من حجم أي إنجاز، والحديث يكون فقط عن الإخفاقات والحظ العاثر.

ووفقا لبحث أجراه الدكتور فريد لوسكين من جامعة ستانفورد، فإن الإنسان يراوده ما يقارب من 60 ألف فكرة يوميا، 90 % منها متكررة.. ومعظم هذه الأفكار تكون سلبية.

ما يجعل الحياة أكثر صعوبة هو الضغوطات التي تتولد مع أي مشكلة، لكن التشاؤم ولوم الذات والتقليل منها لا يمكن أن تكون حلا، وفق ما تقوله هالة زياد.

هالة تعاني مع زوجها بسبب أوضاع اقتصادية صعبة جعلت العائلة تعيش ضائقة مالية من العيار الثقيل، كما وصفتها، مثلها مثل الكثير من العائلات، وفق قولها. لكن أكثر ما يؤرقها ويجعل الحياة تضيق عليها هو الطاقة السلبية والتوتر الدائم الذي بات يغلف أجواء البيت، وإن كان البعض يراها طبيعية في ظل الظروف الراهنة، إلا أنها تستنزفها ولا تقوى على المواجهة وحدها.

وتشرح هالة أن زوجها لا يخرج من الدائرة السلبية التي وضع نفسه بداخلها، رغم أنها تحاول أن تقول له إن ذلك لن يغير الحال بل يزيده قتامة وصعوبة، فهو لا ينظر للمستقبل إلا بخوف وترقب وحذر، وبأن القادم بالتأكيد سيكون أسوأ وأنه لا شيء سيصلح الحال، ما يجعلها تفتقد أهم عناصر استقرار الأسرة، وهو الإحساس بالأمان.

اختصاصي علم النفس د. علي الغزو، يرى أن طبيعة الحياة التي تعيشها العائلات تحديدا في الآونة الأخيرة من ظروف صعبة وقاسية ماديا واقتصاديا، فضلا عن الأخبار السلبية المنتشرة، تجعل الحياة محملة بالمتاعب، وعند حديث أحدهم عن أهمية التفكير بإيجابية أو تغيير طريقة التعاطي مع الأشياء، يكون ذلك صعبا للغاية في ظل كل ما ذكر.

الغزو لا يطالب بالانسلاخ عن الحياة الواقعية، إلا أنه يرى ضرورة تغيير طريقة التفكير بما يساعد على تحسين النفسية ويجعل الشخص قادرا على التعايش مع صعوبات الحياة لمحاولة تغيير الواقع أو السعي لإيجاد حلول وإن كان ذلك صعبا، فالوقوف وندب الحظ لن يغير شيئا، إلا أنه يكدر الشخص أكثر ويجعله منغمسا بالصعوبات، ما يؤثر على نفسية الفرد أكثر ويؤثر على صحته.

ورغم صعوبة فصل الواقع عن الأحداث الجارية أو عدم التفكير بها، إلا أنه من الضروري التفكير بروح معنوية عالية، فهو السبيل للتغيير والتأثير الإيجابي.

ويرى أن هناك وقائع لا يمكن غض الطرف عنها كالبطالة أو الطلاق والانفصال والظروف المالية الصعبة وعدم استطاعة العائلات تأمين قوت أبنائها ومدارسهم، وفي ظل معاركها اليومية في الحياة، ما يجعلها تعيش دوامة سلبية غير منتهية.

وفي المقابل، يؤكد التربوي والنفسي د. موسى مطارنة، أن جلد الذات لا يمكن أن يكون حلا لأي مشكلة، فالظروف لن تتغير إن بقي الشخص يفكر بالطريقة ذاتها.

فقدان الشعور بالسعادة والخوف من القادم، وفق مطارنة، عائد للظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من الأشخاص، ومع ذلك، فإنه من المهم التفكير خارج إطار المشكلة، ففي ذلك أولى طرق الحل.

وينصح بعدم الاستسلام للواقع والرضا والتفكير بطريقة فيها تفاؤل، فربما تتغير الأحوال في لحظة، فالإنجاز وإن كان بسيطا يمكن أن يكون سببا في الوصول لما يريده الفرد وما يسعى لتحقيقه في المستقبل.

ويتفق الغزو مع مطارنة بأن التفكير خارج إطار المشكلة، يمكن أن يساعد على تغيير الفكر السلبي وإعادة صياغة الظروف من جديد، كذلك تعزيز الثقة بالذات، فالظروف ستنتهي كما انتهت ظروف أخرى كانت سلبية من قبل.

ومن المهم أيضا، التفكير بأن غياب شيء يقابله شيء آخر يملكه هذا الإنسان، لذا ينبغي رؤية الجانب الإيجابي ولو كان صغيرا، وتذكير الذات بأن ما يمر به يمكن أن يكون مستقبلا مجرد قصة من الماضي.

والإنسان حينما يمر بهذه الحالة السلبية، فإنه من المهم أن يتحدث مع الأشخاص القريبين ويفرغ من يجول في داخله، والاستماع لمن يحاول أن يرى الجوانب الإيجابية ويسهم بفتح آفاق للتفكير بشكل مختلف.

ويبقى التعلم من الإخفاق، وفق مطارنة، والتركيز على حل المشكلة وليس العيش في داخلها، هو الأساس، فارتكاب الأخطاء ووقوع الخسائر قد يحدث للجميع، لكن من المهم أخذ العبرة منه.

دراسة نشرت في مجلة “Stroke”، أظهرت أن الأشخاص الذين سجلوا درجات أعلى في مقاييس المشاعر السلبية وعدم الود تجاه الآخرين، وكذلك أولئك الذين يعانون من الإجهاد المزمن وأعراض الاكتئاب، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بالمشاركين الذين يحتفظون لغيرهم بمشاعر من الصداقة والود.

أيضا، توصلت دراسة عالمية إلى أن الامتنان يحسن من الصحة الجسدية ويجعل أصحابه يعتنون أكثر بصحتهم عن طريق ممارسة الرياضة، ويمكن التدرب على الامتنان من خلال وضع خطة إجبارية للتعرف إلى الأشياء الجيدة والمزايا الموجودة بحياة الشخص والمحيطين به، وكتابة هذه الأشياء لكي يستطيع العودة إليها وتذكرها عندما يشعر أنه قد وقعت في قبضة الأفكار السلبية.