توقع انتعاش تجارة الألبسة والأحذية خلال أيام

عمان- توقع نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية، ان تشهد الايام المقبلة بدء نشاط تجارة القطاع بعد ان عادت غالبية المحال الى استئناف اعمالها بعد توقفها لأكثر من شهر جراء تبعات جائحة كورونا.

وقال ديه في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان “التوقعات تشير الى ان الايام المقبلة ستشهد عودة تدريجية للمواطنين لشراء الالبسة والاحذية وتعويض فترة الانقطاع وسد احتياجاتهم وبخاصة مع دخول موسم الصيف وعيد الفطر، داعيا الجميع لتفهم الاجراءات الوقائية التي ستتعامل فيها المحال خلال عمليات التسوق حفاظا على صحتهم وسلامتهم وبخاصة الغاء غرفة القياس.

واشار الى ان تجار قطاع الالبسة والاحذية انجزوا خلال الايام الماضية استعداداتهم والشروط التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للعودة للعمل بعد اغلاق استمر 45 يوما، مبينا ان المحال ملتزمة بالشروط الصحية الموضوعة لحماية صحة وسلامة العاملين والمتسوقين.

ولفت الى ان المحال انجزت كذلك كل الاجراءات الاجرائية لممارسة نشاطها واعمالها واستكمال الاستعدادت للموسم وتحضير البضائع الخاصة بموسم الصيف والاعياد، ترقبا لاستقبال “الزبائن” وتقديم خدماتهم للمواطنين بالايام المقبلة.

وبين ديه ان البضائع سواء كانت من الالبسة او الاحذية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية فيما الاسعار مستقرة ومناسبة لكل الفئات وتراعي الظروف الصعبة التي تمر على الجميع جراء تعطل الاعمال وتوقفها بفعل ازمة فيروس كورونا.

وتأتي غالبية مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين الى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والاسيوية، فيما يضم القطاع الذي يشغل 53 الف عامل غالبيتهم اردنيين، 11 الفا و800 تاجر بعموم المملكة.