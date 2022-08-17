توقع انتعاش قطاع المطاعم والحلويات مع إعلان نتائج التوجيهي

بشرى عودة- أكّد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عوّاد أنّ القطاع سيشهد حركة قويّة حسب توقعه بنسبة 100% ليوم الخميس.

وأوضح عواد: “غدًا سيكون يومًا استثنائيًّا بالنسبة لمحلات الحلويات والمطاعم بحيث ستزيد نسبة المبيعات وحركة البيع عن باقي الأيام العادية بنسبة زيادة %50 – 60%”.

وأضاف أن “الحركة التي سيشهدها أصحاب المحال سترافق يوم النتائج بشكل أساسي، وخلال الأسبوع الذي يلي النتائج ستخف الحركة تدريجيًّا”

وأكّد بأن الأسعار ستبقى ثابتة، موضحًا: “لن تتغير الأسعار خلال يوم النتائج على الإطلاق، على العكس من ذلك سنلاحظ لجوء بعض محلات الحلويات إلى العروض على الكنافة وغيرها من أنواع الحلويات من باب جذب الأهالي إلى الشراء من محالهم.”