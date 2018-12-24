توقع انخفاض أسعار المحروقات بين 7 % و11 %

رهام زيدان

عمان- توقع خبراء في قطاع النفط انخفاض أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بنسب تتراوح ما بين 7 و 11 %، نتيجة تراجع أسعارها عالميا.

وتوقع الخبير في شؤون النفط، فهد الفايز، تراجع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية بنسب تصل إلى 11 %.

وبين الفايز أن هذه التقديرات تأتي في ظل تراجع أسعار النفط الخام عالميا وما تبعه من تراجع في أسعار المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في تراجع هذه الأسعار يعود إلى ضغوطات من كبار الدول المستهلكة على المنتجين لرفع انتاجها وزيادة المعروض، الأمر الذي أدى إلى خفض الأسعار.

وقال إنه وبناء على منحى الأسعار العالمي، فإن أسعار الديزل والكاز يفترض أن تنخفض بنسب لا تقل عن 7 % إلى 8 %، وأن تتراجع أسعار البنزين بصنفيه ما بين 9 % إلى 11 %.

وأشار إلى أن نسبة الخفض المتوقعة على أسعار الديزل والكاز أقل منها للبنزين، لأن الطلب على هذين الصنفين (أي الكاز والديزل) أعلى عالميا وكذلك محليا في فصل الشتاء.

أما بالنسبة لسعر اسطوانة الغاز، فتوقع الفايز أن تستمر الحكومة في تثبيته لأن تراجع أسعار النفط أدى أيضا إلى انخفاض سعر الغاز المسال بحيث تدنت كلفة الشراء إلى ما يساوي تقريبا سعر بيعه محليا أو اقل بقليل.

أما إذا واصلت أسعاره هبوطها فإن على الحكومة ان تعيد النظر أيضا بسعر الأسطوانة الثابت منذ عدة أعوام بما يخفف من الكلف التي يتحملها المستهلكون.

وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، نهار السعيدات، إن أسعار بعض المشتقات انخفضت عالميا بنسبة وصلت إلى 12 %، ما يعني ضرورة عكس هذا الانخفاض محليا.

وتوقع بدوره أن تنخفض أسعار أصناف المشتقات النفطية للشهر المقبل بنسب لاتقل عن 7 %.

إلى ذلك، قال السعيدات إن الطلب على المشتقات النفطية المستخدمة للتدفئة ارتفع نتيجة للمنخفضات الجوية التي تؤثر على المملكة، وكانت أعلى زيادة في الطلب من نصيب اسطوانات الغاز.

وأوضح أن معدل الطلب اليومي ارتفاع إلى نحو 150 ألف اسطوانة مقارنة مع 70 ألف اسطوانة المعدل اليومي الاعتيادي في أيام الصيف، فيما وصل الطلب خلال المنخفض الجوي الأسبوع الماضي إلى 190 ألف اسطوانة.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس إن سعر خام برنت انخفض في الاسبوع الثالث من الشهر الحالي 8.3 % مقارنة بمعدل سعره في الأسبوع الثاني؛ إذ انخفض السعر من 59.7 دولار للبرميل الى 54.7 دولار.

كما شهدت أسعار المشتقات النفطية خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر انخفاضاً مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني، فانخفض معدل سعر الديزل من 548.9 دولار للطن إلى 519.2 دولار وبنسبة انخفاض 5.4 % .

فيما انخفض معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 526.3 دولار للطن الى 504.2 دولار وبنسبة انخفاض 4.2 %، وانخفض معدل سعر البنزين اوكتان 90 من 507.6 دولار للطن الى 2 480.2 دولار وبنسبة انخفاض 5.4 %.

كذلك انخفض معدل سعر الكاز من 589.7 دولار للطن إلى 560 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5 %. من ناحية أخرى استمر سعر الغاز المسال عند422.5 دولار للطن مقارنة مع سعره لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي بلغ 533 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 20.7 %.