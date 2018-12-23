توقع انخفاض الدين العام إلى 94.2% نهاية الشهر الحالي

عمان-الغد أظهرت البيانات المالية للمالية العامة للشهور العشرة الاولى من هذا العام الصادرة عن وزارة المالية الى بلوغ الدين العام حوالي ٢٨،٤٨٨ مليار دينار اي ما نسبته حوالي ٩٤،٩٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام واشارت وزارة المالية الى ان هذه النسبة ستنخفض خلال الشهر الحالي لتصل الى ٩٤.٢٪؜ في نهاية هذا العام ،نظرا لاستلام معظم المنح المقدرة خلال الشهر الحالي . واشارت وزارة المالية انه تم استلام معظم المنح المقدرة لهذا العام حيث تم استلام حوالي ٩٠٠ مليون دينار من كل من الولايات المتحدة الامريكية والمنح الخليجية والمنح الأوروبية ومنحة مخرجات مكة بالاضافة الى المنح من الدول الصديقة الاخرى . حيث تم استلام حوالي ٧٤٥ مليون دولار (اي ما يعادل ٥٢٨ مليون دينار ) من هذه المنح خلال الاسبوع الماضي . وبينت وزارة المالية الى ان استلام هذه المنح سيؤدي الى انخفاض قيمة عجز الموازنة البالغ حوالي ٨٦٠ مليون دينار خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام الى اقل من ٧٥٠ مليون دينار في نهاية الشهر الحالي . هذا وقد سبق وان اشار وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ضمن خطاب الموازنة الذي ألقاه امام مجلس النواب بداية الشهر الحالي الى ان مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والذي يجري مناقشته حاليا في مجلس النواب استهدف تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى حوالي ٩٤٪؜ في نهاية عام ٢٠١٩ والى اقل من ٩٠٪؜ عام ٢٠٢١ .