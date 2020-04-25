توقع انخفاض الطلب العالمي على النفط 9.3 مليون برميل يوميا

رهام زيدان

عمان- توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمعدل قياسي قدره 9.3 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في العام 2020.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن معدل الاستهلاك اليومي للنفط كان يبلغ 99.6 مليون برميل يوميا بحسب منظمة (أوبك) بمعنى ان الطلب سوف ينخفض إلى 90.3 مليون برميل يوميا في 2020 وبنسبة 9 %.

وبحسب تقرير الوكالة لشهر نيسان (إبريل) فإن تأثير تدابير الاحتواء في 187 دولة وإقليم أدى إلى توقف الحركة تقريبًا إذ انخفض الطلب في نيسان (إبريل) بمقدار 29 مليون برميل في اليوم عما كان عليه قبل عام، وصولا إلى المستوى الذي شوهد آخر مرة في العام 1995.

وفي ذات الخصوص، توقعت الوكالة أن يكون الطلب في الربع الثاني من العام الحالي 23.1 مليون برميل في اليوم دون مستويات العام الماضي وأن الإنتعاش في النصف الثاني من العام 2020 سيكون تدريجياً وبالنسبة لشهر أيار (مايو) توقعت الوكالة أن ينخفض المعروض العالمي من النفط بمقدار قياسي قدره 12 مليون برميل يوميا ، بعد أن قامت أوبك + بإبرام اتفاق إنتاج تاريخي لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم من مستوى خط الأساس المتفق عليه.

وقال التقرير “بما أن إنتاج نيسان (أبريل) كان مرتفعا ، فإن الخفض الفعال هو 10.7 مليون برميل يوميا، مع انتظار ان تكون هناك تخفيضات إضافية من دول أخرى مع الولايات المتحدة وكندا التي تشهد أكبر انخفاضا في الانتاج إذ يمكن أن ينخفض إجمالي الإنتاج من خارج أوبك إلى 5.2 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع من العام 2020 ، وقد يكون الناتج الإجمالي لهذا العام أقل بمقدار 2.3 مليون برميل في اليوم عن العام الماضي”.

من المتوقع أن ينخفض معدل إنتاج التكرير في العام 2020 بمقدار 7.6 مليون برميل يوميا على أساس سنوي إلى 74.3 مليون برميل في اليوم بسبب انخفاض حاد في الطلب على الوقود وان ينخفض استهلاك المصافي العالمية بمقدار 16 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني من العام ، مع حدوث تخفيضات تشغيل وإغلاق على نطاق واسع في جميع المناطق.

وعلى الرغم من انخفاض تشغيل المصافي ، إلا أنه لا يزال من المتوقع ارتفاع مخزون المنتجات بمقدار 6 ملايين برميل في اليوم بحسب الوكالة التي توقع أيضا سيتعافى نشاط التكرير ببطء مع تحرك السوق العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين.

وتشير البيانات المبكرة إلى أن المخزون الصيني الضمني تراكم في الربع الأول من العام عند 2.1 مليون برميل في اليوم ، وزادت الأسهم الأمريكية بنسبة 0.5 مليون برميل يوميا وقالت الوكالة في تقريرها ان بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى (OECD) إلى أن مخزونات الصناعة في شباط (فبراير) تراجعت بمقدار 35.4 مليون برميل ، فيما بلغ إجمالي مخزونات النفط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 42.4 مليون برميل يوميا وهو دون متوسط الخمس سنوات ، وبسبب ضعف التوقعات ، توفر هذه السوق الآن 79.2 يوما من تغطية الطلب الآجل.