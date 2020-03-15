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توقع تأجيل اشتراكات “الضمان” للشركات المتضررة من “كورونا”

منذ 35 دقيقة
الضمان الاجتماعي

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عمان-الغد- قال مسؤول رسمي لـ”الغد”، ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصدد إقرار حزمة إجراءات اقتصادية خلال اليومين المقبلين ضمن حزمة ستطلقهاالحكومة لمواجة تداعيات فيروس كورونا، على القطاعات الاقتصادية.
وأبلغ المسؤول أن من ضمن الاجراءات المنوي اتخاذها من الضمان تأجيل اشتراكات الشركات المتضررة من وباءالكورونا دون تحميل المشتركين أية غرامات اًو فوائد .
كما ستشمل حزمة الضمان اجرءات مختلفة تضمن في المحصلة استمرارية النشاط الاقتصادي للمنشآت والشركات المختلفة .
الى ذلك يلتقي اليوم مدير عام الموسسة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحله للفعاليات التجارية في غرفة تجارة عمان للاستماع الى مقترحاتهم حول كيفية إنقاذ العديد من الشركات التي بات وجودها واستمراريتها مهددا بسبب تداعيات وباء الكورونا .

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