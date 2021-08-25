توقع تخفيض أسعار المحروقات 3 %

رهام زيدان

عمان- توقع مطلعون في قطاع المشتقات النفطية انخفاض أسعار أصنافها محليا في تسعيرة الشهر المقبل بنسب تصل إلى 3 % تبعا لتراجع معدلاتها في الأسواق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.

وتراجع سعر خام برنت الأسبوع الماضي ليصل إلى ما يقارب 65.1 دولار مقارنة مع نحو 75 دولارا المعدل الذي اعتمدته لجنة التسعير في وزارة الطاقة عند تحديد أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي، مع بقاء نحو 5 جلسات تداول حتى نهاية الشهر الحالي.

في هذا الشأن قال الخبير النفطي فهد الفايز، إن الأسعار محليا تتجه إلى الانخفاض بنسب اقلها 2 % لبعض أصناف المشتقات النفطية وصولا إلى 3 % و 3.5 % لأصناف أخرى تبعا للانخفاض في الأسعار منذ بداية شهر آب (اغسطس) الحالي، قبل ان ترتفع في الأيام الأخيرة، مبينا ان توجه الأسعار في الجلسات المتبقية حتى نهاية الشهر قد تؤثر بشكل طفيف على نسب الانخفاض المتوقعة.

وقدر الفايز أن تكون النسبة الأكبر من الانخفاض من نصيب الديزل أكثر منها على البنزين باعتباره أكثر استهلاكا.

أما بخصوص توقعات منحنى الأسعار حتى نهاية العام، قال الفايز، إن ذلك مرهون بأي نشاطات لدول مجموعة أوبك ++ لتنخفض الأسعار في حال أتخذت قرارات بزيادة معروضها، مع الإشارة إلى أن سعر خام برنت هو مؤشر للأسعار محليا وليس مدخلا فيها، بالإضافة الى الأوضاع السياسية العالمية ومؤشراتها إن كانت إيجابية بما يكفل زيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار.

وقال الخبير النفطي هاشم عقل، إنه من المتوقع ان تنخفض أسعار المحروقات محليا بنسبة تتراوح بين 2 -3.5 % في تسعير الشهر المقبل، وذلك بعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط عالمياً الأسبوع الماضي، قبل أن تعود إلى الارتفاع مجدداً.

وأشار عقل إلى أن تخفيف الإجراءات والقيود بعد انتشار متحور “دلتا”، خاصة في الصين، والتي استطاعت أن تسجل صفر إصابة، ساهم في عودة ارتفاع لاسعار في الأيام الخيرة ترافقا مع زيادة الطلب خصوصا في الولايات المتحدة.

وبين عقل أن القاعدة المعروفة في أسواق النفط تقول بان انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات يقابله انخفاض في سعر البنزين بمقدار 10 سنتات لكل جالون، علما بأن الجالون يعادل 3.79 لتر.

من جهته، توقع الخبير النفطي عامر الشوبكي، أيضا ان تنخفض أسعار جميع أنواع المشتقات النفطية المباعة في الأسواق المحلية مع نهاية الشهر الحالي، وبنسبة من 1.5 % الى 3 % ، وبواقع من 1.5 قرش الى قرشين على كل لتر من البنزين 90 والبنزين 95 والسولار والكاز، وبذلك يكون هذا الانخفاض هو الأول محلياً على أسعار المشتقات النفطية بعد ستة ارتفاعات شهدتها أسعار هذه السلع في العام الحالي 2021.

وشهدت أسعار النفط العالمية أكبر انخفاض أسبوعي في تسعة أشهر ومنذ نهاية العام الماضي، بعد سبعة أيام متتالية من الخسائر، بعد استجابة العديد من الدول في جميع أنحاء العالم لارتفاع معدل العدوى بسبب المتحور دلتا لفيروس كورونا عن طريق إضافة قيود السفر لوقف انتشاره.

وانخفض خام برنت بنسبة 8 % خلال الأسبوع، ليستقر عند 65.18 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل(نيسان) كما انخفض خام غرب تكساس إلى 62.32 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي ليخسر أكثر من 9 % خلال الأسبوع.

ورفعت الحكومة للشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية ما بين 1.6 % إلى 2.5 %حيث ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 بنسبة بلغت نحو 2.5 % ليصل سعره إلى 830 فلسا للتر (16.600 دينار للصفيحة) من 810 فلسات للتر(16.2 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.

كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة قاربت 2.9 % إلى 1.07 دينار للتر( 21.400 دينار للصفيحة) من 1.04 دينار (20.8 دينار للصفيحة)، ورفع سعر اللتر من مادتي الكاز والديزل بنسبة 1.6 % تقريبا إلى 615 فلسا للتر(12.300 دينار للصفيحة ) من 605 فلسات للتر (12.100 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.