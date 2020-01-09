توقع تراكم الثلوج الليلة على الجبال العالية بجنوب المملكة

عمان-الغد– تُشير آخر القراءات و التحليلات الجوية بأن تأثير المُنخفض الجوي سيتعمق أكثر خلال ساعات الليلة القادمة و فجر و صبيحة يوم الجمعة في مناطق جنوب المملكة. إذ يقول المتنبؤون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي بأنه تم رصد تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة من شرقي القارة الأوروبي نحو المناطق الجنوبية من المملكة مروراً بشرقي البحر الأبيض المُتوسط و يزاداد اندفاعها خلال ساعات الليل و فجر يوم الغد.

و يُتوقع أن يتصادف تدفق هذه الرياح القطبية بإزدياد وتيرة تأثير المنخفض الجوي فوق المناطق الجنوبية من المملكة، بحيث يكون الطقس الليلة القادمة في عموم مناطق جنوب و جنوب غرب المملكة شديد البرودة و غالباً غائم مع هطول زخات من الأمطار على فترات، في حين يُتوقع أن تتساقط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1300 متر عن سطح البحر. و مع ساعات ما بعد مُنتصف الليل و فجر الجمعة يُتوقع أن يصل مستوى تساقط الثلوج إلى 1000متر عن سطح البحر، مما يعني بأن العديد من المناطق ضمن مرتفعات الشراه في جنوب المملكة ستشهد تساقطات ثلجية، و تكون هذه الثلوج كثيفة أحياناً و تتراكم كلما ازداد ارتفاع المنطقة عن سطح البحر.

و يُتوقع أن يتركز التساقط الثلجي في منطقتين، الأولى و هي أعالي محافظة الطفيلة (الرشادية، و القادسية) حيث يُتوقع أن تتساقط هناك ثلوج كثيفة و متراكمة، في حين تكون المنطقة الأخرى هي منطقة رأس النقب و سلسلة الجبال العالية في وادي رم و القويرة و الحدود الأردنية السعودية و القريبة من مدينة العقبة و التي ترتفع أكثر من 1000-1200 متر عن سطح البحر.

و لتساقط الثلوج في رأس النقب خصوصية، إذ تقع هذه المنطقة ضمن طريق حيوي و نشط و هو الطريق الصحراوي و الدولي الواصل ما بين العاصمة عمان و مدينة العقبة، و لذا ننصح الأخوة اللذين يودون التنقل أثناء ساعات فجر و صباح الجمعة باستخدام هذا الطريق بأنه سيكون مُهيأ للأغلاق بسبب الثلوج.

و فيما يخص بتوقعات باقي مُرتفعات المملكة العالية، فإن فرصة تساقط الثلج عليها ضعيفة نسياً بالمقارنة مع المناطق الجنوبية، إلا أنها مُتاحة على شكل زخات ثلجية أو مخلوط بالأمطار فجر و صباح الجمعة.

يُذكر أن المملكة تتأثر منذ يوم الأربعاء بمُنخفض جوي يُصنف بأنه من الدرجة الثالثة (متوسط – عالي) الفعالية، مُرفق بهطولات مطرية و اسعة و كثيفة و بعض الثلوج في المُرتفعات الجبلية العالية و الذي من المُتوقع أن يتراجع تأثيره مع الساعات المتأخرة من ليلة الجمعة-السبت.