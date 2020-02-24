توقع ثلوج على مرتفعات جنوب الأردن فجر الثلاثاء

عمان- الغد- تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء ويوم الثلاثاء، نتيجة التقاء كتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من داخل الأراضي المصرية بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب صوب بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية.

ومن اللافت بهذه الحالة الجوية المتوقعة، دخول البرودة في طبقات الجو المختلفة، بمسار غير اعتيادي، من داخل الأراضي المصرية عبر شبه جزيرة سيناء، صوب المملكة، حيث تكون المنطقة الجنوبية هي الأقرب من مركز الكتلة الهوائية الباردة، ونظراً للارتفاع الكبير عن سطح البحر في منطقة جبال الشراه والحدود الأردنية-السعودية في منطقة “أم الدامي” يتوقع أن تكون الهطولات فيها على هيأة ثلوج.

وتبدأ هذه الفرصة، بمشيئة الله، فور دخول الهواء البارد في مختلف طبقات الغلاف الجوي، وذلك مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء، وتمتد حتى ساعات ما قبل الظهيرة حيث تعاود درجات الحرارة ارتفاعها في الطبقات المنخفضة، وترحل البرودة الكبيرة في طبقات الجو العالية صوب شمال السعودية.

وتشمل هذه الفرصة المناطق المرتفعة في سلسلة جبال الشراه التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متراً عن سطح البحر، وهي أقضية غرب محافظة معان ومرتفعات لواء الشوبك ومرتفعات لواء البترا والمنطقة الحدودية مع السعودية المتمثّلة بمنطقة “أم الدامي” وكذلك أيضاً من المحتمل أن تطال مرتفعات القادسية والرشادية جنوبي محافظة الطفيلة.

ومن المتوقع أن ترفد هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، العديد من المناطق الزراعية في المملكة، بكميات أمطار هامة ومُعتبرة استكمالاً لهذا الموسم المطري المميز في مختلف مناطق المملكة.