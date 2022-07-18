توقع رفع أسعار البنزين والديزل لشهر آب المقبل

توقع خبراء في قطاع الطاقة، استمرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب المقبل، رغم انخفاض سعر برميل النفط عالمياً بنحو 20%.

الخبير النفطي عامر الشوبكي، قال في تصريحات لـ “هلا أخبار”، إن الأسعار المطبقة على المشتقات النفطية بالمملكة لشهر تموز الجاري، لا تمثل الارتفاع الحقيقي لأسعار النفط عالمياً.

وأشار الشوبكي إلى أن أسعار النفط انخفضت عالمياً بحدود الـ 20% خلال نحو شهر، بينما انخفضت أسعار البنزين عالمياً بحدود الـ 8%.

وبين أن كبح جماح ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، بحاجة لوصول برميل النفط عالمياً إلى ما دون الـ 85 دولاراً للبرميل.

ورجح الشوبكي، رفع الحكومة لأسعار المحروقات لشهر آب المقبل بنسب مماثلة لشهر تموز الجاري.

وتوقع الشوبكي، استقرار أسعار النفط عالمياً خلال الأيام القادمة، مرشحاً ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل، في تصريح لـ “هلا أخبار”، إن الانخفاض العالمي على أسعار النفط، لن ينعكس على السوق المحلي لتسعيرة المحروقات لشهر آب المقبل.

عقل أوضح أن وصول سعر برميل النفط عالمياً لحاجز الـ 85 دولاراً، يدفع الأسعار محلياً للاستقرار، ثم الانخفاض تدريجياً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً إذا حصل ذلك.

وتوقع عقل، قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب المقبل، بنسبة 3% للبنزين بشقيه 90 و95، ورفع أسعار السولار والكاز بنسبة 5%.

عالمياً، تراجعت أسعار النفط دولارا واحدا في التعاملات المبكرة في آسيا الاثنين، مما قلص المكاسب التي حققتها الجمعة، حيث تحول الاهتمام مرة أخرى إلى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين واحتمال أن يؤدي الإغلاق مرة أخرى إلى تقليص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم آب/أغسطس 1.54 دولار أو 1.6% إلى 96.05 دولارا للبرميل عند الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش بعد صعودها 1.9% الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول/سبتمبر عند التسوية 1.47 دولار، أو 1.5%، إلى 99.69 دولارا للبرميل، لتتراجع بنسبة 2.1% عن الجمعة.