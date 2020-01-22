توقع رفع رواتب الوفاة والاعتلال إلى 160 دينارا والتقاعد الوجوبي والمبكر إلى 125

عمان – الغد – علمت “الغد” من مصادر مطلعة أن قرارا اتخذ بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وكشفت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه سوف يتم رفع رواتب الوفاة والاعتلال من 100 لتبلغ حوالي 160 دينارا، في حين سيتم رفع رواتب التقاعد الوجوبي والمبكر من 100 إلى حوالي 125 دينارا.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل.

وقدرت المصادر التكلفة السنوية لزيادة الرواتب هذه بمبلغ 23 مليون دينار.

وزير العمل نضال البطاينة، خلال حضوره اجتماع اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب علي الحجاحجة، قال إن الحكومة ستعلن تفاصيل الزيادات على رواتب متقاعدي الضمان المبكر، الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤكد الدور الكبير الذي قام به المتقاعدون تجاه الدولة.

ونفى البطاينة أي تغوّل حكومي على أموال مؤسسة الضمان، مبينًا أن هناك قروضا بفوائد تقوم بتسديدها الحكومة للمؤسسة.

من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة استقرار الوضع المالي لمؤسسة الضمان، مؤكدًا وجود فائض مالي بالمؤسسة يصل مقداره إلى نصف مليار دينار.

وأشار إلى أن “الضمان” ستعلن تفاصيل زيادة الرواتب على متقاعدي الضمان المبكر، الأحد المقبل.