توقع زيادة أسعار المحروقات بين 4 و6 %

رهام زيدان

عمان – توقع خبراء في مجال النفط أن تطرأ زيادة ملحوظة على أسعار المشتقات النفطية محليا تبعا للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته عالميا.

وقدر الخبراء أن لا تقل هذه الزيادة عن 4 % ولا تزيد على 6 %، علما بأن الرفع المتوقع للأسعار، في حال تم، سيكون الخامس منذ بداية العام الحالي.

وفي هذا الخصوص، قال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن أسعار خام برنت والمشتقات النفطية ارتفعت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي بشكل متوال، وهذا يفرض زيادة على السعر محليا بنسب لا تقل في حدها الأدنى عن 4 % وقد تصل إلى 6 % لبعض الأصناف.

وبين الفايز أن الشركات التسويقية باعتبارها المستوردة ستكون هي المتأثر الرئيسي من هذه الزيادة، وبالتالي سيفرض ذلك على الحكومة أن لا تختصر من نسب الارتفاع، حتى وإن كانت الزيادة على المشتقات ستكون تزامنا مع موجة ارتفاعات كبيرة على السلع بسبب أزمة أسعار الشحن.

وفي هذا الخصوص، قال الفايز إن أزمة الشحن عالميا كانت سببا رئيسا في ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، لافتا إلى أن مستوردات النفط إلى المملكة تأتي ببواخر متوسطة الجحم بحوالي 40 ألفا إلى 50 ألف طن، إذ إن كلفة هذه البواخر أعلى من الكبيرة.

ومن جهته، توقع الخبير النفطي عامر الشوبكي أن يرتفع سعر البنزين 95 والبنزين 90 من 1.5 الى 2 قرش لكل لتر، وأن يرتفع سعر السولار والكاز من 2-2.5 قرش لكل لتر.

وبين أن أسعار النفط العالمية سجلت ارتفاعا ملحوظا الشهر الحالي، ليسجل معدل سعر برنت لشهر حزيران (يونيو) الحالي 72.2 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 5 % عن معدل شهر أيار (مايو) الماضي عند 68.8 دولار للبرميل بعد زيادة كبيرة في الطلب العالمي وتوقعات متزايدة في نسب النمو الاقتصادي في مواجهة نقص المعروض بعد زيادة محدودة لإنتاج دول مجموعة اوبك بلسو استبعاد المخاوف من نمو صادرات النفط الإيراني مع قرب التوصل لتسوية في الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة.

وزاد على ذلك ارتفاع غير مسبوق في أجور الشحن، وتوقعات الفيدرالي الأميركي باستمرار الزيادة المحمومة في نسب التضخم العالمي مع نقص في سلاسل التوريد التي ما يزال العالم يعاني آثارها بعد جائحة كورونا.

وقال الخبير النفطي هاشم عقل إن أسعار المشتقات النفطية زادت بنسب ملحوظة عاليما حيث ارتفع البنزين 90 منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 2 % والبنزين 95 بنسبة 1.3 % والديزل 2.6 % وذلك حتى يوم الجمعة الماضي.

وبين أن جلسات التداول الأربعة المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي تجعل من هذه النسب مرشحة للزيادة، مشيرا إلى أن معدل سعر بوميل برنت منذ بداية الشهر الحالي 76 دولارا، فيما كان معدله خلال الشهر السابق 69 دولارا.

يذكر أن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية أربع مرات منذ بداية العام الحالي كان آخرها في تسعيرة حزيران (يونيو) ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 101 قرش لكل لتر، وسعر البنزين 90 الى 79 قرشا لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 58 قرشا لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.