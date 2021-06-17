توقع زيادة الطلب على الذهب بعد انخفاض أسعاره

عمان- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف “عياراته”، اليوم الخميس، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد، مدفوعا بتراجع أثمان المعدن الأصفر بالسوق العالمية.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 40ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 80ر35 دينار لجهة البيع.

واوضح أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لـ(بترا)، ان سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ 40ر44 و 40ر33 دينار على التوالي.

واشار، الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 297 دينارا.

وتوقع علان، ان تشهد السوق المحلية طلبا على شراء الذهب لجهة الراغبين بالاستثمار والادخار كون الاسعار مغرية للشراء، لجنى الأرباح عند ارتفاعها.

واضاف ان سعر المعدن الأصفر انخفض عالميا بمقدار 40 دولارا في نهاية تعاملات اسواق الذهب مساء امس الاربعاء، وسجلت صباح اليوم، 1820 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)