توقع قدوم 20 ألف سائح فلبيني إلى الأردن العام الحالي

عمان – توقعت السفارة الفلبينية في عمان أن يصل عدد السياح الفلبينيين إلى الأردن خلال العام الحالي أكثر من 20 ألف سائح بناء على البيانات المتوافرة لديها.

وقالت السفارة، في بيان صحافي اليوم، إن معدل السياح الفلبينيين إلى الأردن بلغ حوالي 20 ألف سائح تقريبا على التوالي في عامي 2014 و 2015.

وأشارت إلى أنه يتم تنظيم مجموعات الحج المسيحية على مدار السنة من الفلبين إلى الأردن ومصر وإسرائيل.

وأشارت السفارة إلى أن عدد السياح الفلبينيين الذين زاروا الأردن عام 2019 يزيد بنحو عشرة أضعاف عن عدد الأردنيين الذين زاروا الفلبين في العام ذاته.

وبينت انه منذ كانون الثاني إلى تشرين أول 2019 زار نحو 2000 أردني الفلبين، مسجلين زيادة تقدر بـ 65ر87 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، استنادا إلى البيانات الحكومية. (بترا)