توقع نتائج مباريات كأس العالم واربح مع “الغد”.. (تفاصيل المسابقة)

مع اختتام دور المجموعات من بطولة كأس العام، مونديال قطر 2022، وفي إطار حرصها الدائم على التفاعل مع قرائها ومتابعيها، أطلقت “الغد”، عبر منصاتها الإلكترونية وملحقها الخاص بالبطولة العالمية، مسابقة “توقع نتائج المباريات” واربح جوائز نقدية وعينية مجزية، توزع على أيام البطولة كافة اعتبارا من الدور النهائي للمجموعات.

وتشمل الجوائز النقدية حسابات توفير بقيمة (3000) دينار مقدمة من البنك الأهلي الأردني، وموزعة بواقع 18 حسابا قيمة كل منها (100) دينار، حسابي توفير قيمة كل منهما (200) دينار، حساب توفير بقيمة (300) دينار، وحساب توفير بقيمة (500) دينار.

أما الجوائز العينية، فهي مقدمة من شركة العملاق، وتتألف من 90 طردا يحتوي كل واحد منها على منظفات منزلية متنوعة، إضافة إلى غسالة “فل أتوماتيك”.

كيفية الاشتراك بالمسابقة

هناك طريقتان للاشتراك؛ الأولى من خلال الدخول مباشرة إلى صفحات “الغد” على منصات التواصل الاجتماعي؛ وهي: Alghad Newspaper، AlGhad Sport، AlGhad Lite، وAlghadnews عبر “انستغرام وتويتر“. ومن ثم كتابة توقع نتيجة المباريات في التعلقيات على منشور المسابقة، الذي سيكون مثبتا في بداية الصفحة.

أما الطريقة الثانية، فهي من خلال ملحق كأس العالم الموجود مع صحيفة “الغد” المطبوعة، عبر مسح رمز الـ”QR” الموجود في خانة المسابقة على الصفحة الأخيرة من الملحق، ومن ثم كتابة توقع نتيجة المباريات في التعلقيات على منشور المسابقة، الذي سيكون مثبتا في بداية الصفحة.

وفي كلتا الحالتين، يشترط: الإعجاب أو متابعة الصفحة، مشاركة المنشور، عمل “منشن” لـ3 من أصدقائك بالتعليقات، وأن تكون مقيما في الأردن.

تواريخ السحوبات:

– السبت (3/12/2022): توزيع جوائز نهاية دور المجموعات؛ وهي: 6 حسابات توفير (كل حساب بقيمة 100 دينار) من البنك الأهلي الأردني، و21 طردا من شركة العملاق.

– الأربعاء (7/12/2022): توزيع جوائز ثمن النهائي؛ وهي: 8 حسابات توفير (كل حساب بقيمة 100 دينار)، و28 طردا.

– الأحد (11/12/2022): توزيع جوائز ربع النهائي؛ وهي: 4 حسابات توفير (كل حساب بقيمة 100 دينار)، و14 طردا.

– الاثنين (19/12/2022): توزيع جوائز نصف النهائي؛ وهي: حسابا توفير قيمة كل منهما 200 دينار، والمركز الثالث: حساب توفير بقيمة 300 دينار، والمباراة النهائية: حساب توفير بقيمة 500 دينار وغسالة “فل أتوماتيك”، إضافة إلى 27 طردا توزع على المراحل الثلاث.

ستتم السحوبات في التواريخ المحددة سابقا، بحضور مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة، علما أنه لا يحق لموظفي الشركة الأردنية المتحدة للصحافة والنشر “الغد”، المشاركة في المسابقة.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين أولا بأول، وكذلك إبلاغهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريقة وموعد استلام جوائزهم.