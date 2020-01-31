توقع وصول الطائرة الأردنية من ووهان الصينية مساء اليوم

زايد الدخيل وحمزة دعنا

عمان- أقلعت طائرة أردنية، بعد ظهر اليوم، من مدينة ووهان الصينية، عائدة إلى عمان، وعلى متنها طلبة أردنيين وفلسطينيين، كانوا عالقين في المدينة، بعد أن فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا عليها إثرا انتشار فيروس كورونا الجديد فيها، قبل نحو اسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لنقل الطلبة الأردنيين من مدينة ووهان الصينية، أقلعت قبل قليل الطائرة الأردنية”.

وكانت الطائرة الأردنية وصلت إلى مدينة ووهان بعد الحصول على موافقة من السلطات الصينية اليوم الجمعة، فيما قال الطلبة لـ”الغد” انه تم اجراء جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع من الفيروس.

وفي تصريح سابق، قال وزير النقل خالد سيف لـ”الغد” ان الطائرة ستصل الأردن مساء اليوم.

ووصلت إلى “الغد” صور خاصة تظهر بدء صعود الطلبة الأردنيين في ووهان إلى الطائرة تمهيدا لإعادتهم إلى المملكة.

وكان الوزير سيف قال مساء الأحد الماضي لـ”الغد” ان الترتيبات قد تمت بالكامل للطائره المغادرة لإحضار الطلاب الأردنيين من ووهان الصينية، موضحا أن طبيبين سيكونان على متن الرحلة، لمرافقة الطلبة خلال العودة.

وكان الطلاب قالوا في وقت سابق لـ “الغد”: “نحن لا نملك الأكل ولا الشراب ونتقاسم ما تبقى لدينا من طعام ولا نعرف مصيرنا حتى اللحظة”.

ويأتي إرسال الطائرة إلى ووهان الصينية لإعادة الطلبة الدارسين هناك، والذين يقدر عددهم بنحو 70 طالبا بعضهم يتواجد مع أسرهم من نساء وأطفال، بتوجيهات ملكية سامية لإعادة الطلاب الأردنيين والفلسطينين من هناك إثر انتشار فايروس كورونا الجديد.