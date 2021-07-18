توقع وصول المساعدات الأميركيّة للعام الحالي إلى 1.650 مليار دولار

سماح بيبرس

عمان – توقع تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث الكونغرس الاميركي أنّ يصل حجم المساعدات الامريكيّة للعام الحالي إلى 1.650 مليار دولار، 1.122 مليار دولار مساعدات إقتصاديّة، 425 مليون دولار مساعدات عسكريّة.

وأشار التقرير إلى أنّ المساعدات الإقتصاديّة ستتضمن 845 مليون دولار مساعدات للموازنة فيما أنّه من المحتمل منح الأردن ضمانات قروض تمكّن الأردن من الحصول على قروض تصل إلى 4 مليار دولار.

وأضاف التقرير أنّ مساعدات العام المقبل 2022 المتوقعة حتى الآن تقدر بـ 1.275 مليار دولار، وذلك ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، التي بدأت عام 2018 وتنتهي في 2022.

ووفقا للتقرير فإنّ العام المالي 2022 ستكون السنة الأخيرة من مذكرة التفاهم، ومن المتوقع أن “تتفاوض الإدارة على مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة الأردنية خلال الأشهر المقبلة”.

وقدّرت المساعدت للعام الماضي حوالي 1.525 مليار دولار منها 1.082 مليار دولار مساعدات إقتصاديّة منها 745 مليون دولار مساعدة نقديذة مباشرة للخزينة، و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وأضاف التقرير أنّ إجمالي المساعدات الأمريكية الثنائية (التي تشرف عليها وزارتا الخارجية والدفاع) بلغت حتى السنة المالية 2018 ما يقرب من 22 مليار دولار.

وتلقى الأردن أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الإضافية منذ العام المالي 2014، حيث يُعد الأردن حاليًا ثالث أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية السنوية على مستوى العالم.

يشار إلى أنّ الولايات المتحدة والأردن كانتا قد وقعتا مذكرة تفاهم بشأن المساعدة الخارجية الأمريكية للأردن في شباط فبراير 2018، وهي ثالث اتفاقية من نوعها بين الولايات المتحدة والأردن ، وقد إلتزمت فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويًا من المساعدات الخارجية الثنائية على مدى خمس سنوات بإجمالي 6.375 مليار دولار (السنة المالية 2018 – 2022).

وتمثل مذكرة التفاهم الأخيرة هذه زيادة بنسبة 27٪ في التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن وهي أول مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع المملكة، حيث كان كل من اتفاقيتي مذكرة التفاهم السابقتين ساريتين لمدة ثلاث سنوات.

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