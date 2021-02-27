توقع وصول 641 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الأردن نهاية الشهر المقبل

عمان- توقعت وزارة الصحة السبت، وصول 641 ألف جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية آذار/مارس، كدفعة أولى من مبادرة كوفاكس.

وقال رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة كامل أبو سل لـ”المملكة” إن الوزارة تنتظر وصول 41 ألف جرعة من لقاح فايزر /بيونتيك، و600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في نهاية آذار/ مارس ضمن مبادرة ضمن كوفاكس.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكرت خلال شباط/ فبراير، أن وزارة الصحة تنتظر وصول 41 ألف جرعة من فايرز في شباط /فبراير، و370 ألف جرعة في آذار/مارس.

وتوقع أبو سل الانتهاء من تلقيح جميع المسجلين على المنصة عند وصول الدفعة الأولى من لقاحات مبادرة كوفاكس.

وزارة الصحة قالت في 25 فبراير/شباط الحالي، إنّ نحو 400 ألف شخص سجلوا على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث بدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/ يناير 2021، بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد كورونا.

أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الثلاثاء 09 فبراير/شباط 2021، عن إعطاء الإجازة الطارئة للقاح “أسترازينكا” الواقي من فيروس كورونا، الذي يُعد اللقاح الثالث الذي يحصل على الإجازة في الأردن.

كما أجاز الأردن “الاستخدام الطارئ” للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2020، الذي وصلت شحنة منه في 11 كانون الثاني/ يناير.

وأعلنت المؤسسة في 9 كانون الثاني/ يناير 2021 عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي “سينوفارم”. (المملكة)