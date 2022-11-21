توقفوا فورا عن اللعب غير المسؤول بالنار

إسرائيل هيوم

بقلم: ارئيل كهانا

البداية كانت جدالا معروفا في مطارحنا عن أشغال المناصب. سموتريتش وحججه معه أراد إحدى الحقائب الكبرى في الحكومة المستقبلية. نتنياهو، وحججه معه، رفض. حتى هنا لم يكن ما يدعو إلى التأثر.

غير أنه أضيف بُعد آخر للمحاولة السياسية من الطرفين لرفع مستوى إنجازاتهما إلى الحد الأقصى. “الخلاف هو على الجوهر”، أشاروا من جهة سموتريتش وشددوا على أن نتنياهو لم يثبت نفسه كيميني بما تكفي الحاجة. “انتخبنا لنغير”، عادوا وقالوا.

بدلا من الشروع في بحث هادئ في مسألة ماذا ينبغي أن تكون عليه السياسة الصحيحة، في جانب الليكود شعروا بالإهانة. فالنقد من اليمين اعتبروه – أو على الأقل عرضوه – كتعالٍ مهين. “لا يزايدوا علينا. سموتريتش يتصرف مثل بينيت. مرة أخرى هذه هي القبعات المنسوجة”، هكذا تحدث رجالات نتنياهو.

أما الان فكان دور الصهيونية الدينية لان تدعي أنها أهينت. “نتنياهو يتعامل معنا كحمل زائد. وهو يجري لنا نزعا للشرعية”، عقبت أول من أمس النائبة اوريت ستروك ردا على الاتهامات من جانب الليكود.

وهكذا تحولت المواجهة من سياسية إلى أيديولوجية ومن هناك إلى عاطفية وبعد ذلك إلى شخصية وفئوية. التوتر ارتفع والمناكفة احتدمت.

الرواسب المتبادلة التي تراكمت على مدى السنين، اندفعت فجأة إلى الخارج.

هؤلاء يواجهون نتنياهو بالخطوات السياسية التي اتخذها. اولئك يردون بحسابات الماضي عن الغرور والتمييز. هؤلاء يهتفون “يساريين” واولئك يردون “منسوجون – اشكنازيون”، وهلم جرا.

لم يجدِ نفعا أن بعض الحجج على الأقل كانت سخيفة بعض الشيء. فمن شلومو كرعي وحتى عيديت سيلمان، يمتلئ الليكود بالقبعات المنسوجة – ونتنياهو كما يذكر تباهى بهم في الحملة.

بالقدر ذاته، بعد سنوات عديدة في الحكم، من السخف عرض نتنياهو كيساري، فلو كان هكذا لتحولت سياسته منذ زمن بعيد.

ومع ذلك، بانعدام تام للمسؤولية فمزيد من الوقود تصب في الشعلة ولهيب الكراهية آخذ بالانتشار.

لم يكن الاشتعال بين محيط نتنياهو وبين من يسمونهم “المنسوجين” هو الأول. ففي الجولة السابقة وجهت نار الخلاف نحو نفتالي بينيت ونالت أبعادا مفزعة. فلأجل الخصام هناك حاجة لاثنين، وإذا كانوا في الليكود يشعرون بالتعالي من جانب سموتريتش فإن من واجبه أن ينظفها. لكن بالقدر ذاته على الأقل، فإن رجالات نتنياهو ملزمون هم أيضا بأن يكفوا فورا عن اللعب بالنار. إذ انه من اللحظة التي يخرج فيها جني الكراهية من القمقم فلن يكون ممكنا إعادته إليه. فحريق لا يتوقف لا يختار ضحاياه.

بين مؤيدي الليكود وبين التيار الديني – القومي يوجد حلف تاريخي ابن 45 سنة. وهو عميق وواسع بحيث لا يمكن رسم خط يفصل بين هؤلاء وأولئك. ومع ذلك، مثل كل شيء في الحياة، فإن الأحلاف أيضا سهل تدميرها وصعب بناؤها. ومن اللحظة التي تحترق فيه أوتار الجسر بين الحركتين فانه سينهار على كل من فيه نحو الهوة. قد لا يحصل هذا غدا ولكنه بالتأكيد يمكن أن يحصل بعد غد.

وعليه، وقبل المصيبة، على نتنياهو وبردوغو، سموتريتش وستروك أن يستخدموا الأغطية وأن يعيدوا الجدال السياسي الى حجومه الأصلية.