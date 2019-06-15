توقف التزويد المائي عن مناطق بلواء بني عبيد

إربد- الغد- أعلنت شركة مياه اليرموكَ اليوم السبت، عن توقف التزويد المائي عن مشتركيها في عدد من مناطق لواء بني عبيد.

والمناطق التي ستتأثر بالتزويد، هي ايدون شرق دوار العيادات، قرب سوبرماركت MK، خلف مدرسة لوريث، الشارع من دوار العيادات باتجاه مدرسة اكليل الجبل، مسجد عبد الله الحمود، شرق البلدية، قرب الحديقة.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، إلى ان هذا التوقف بسبب حدوث كسر على الخط وعطل فني على المحبس الرئيس في ايدون.

وأوضحت ان العمل يجري لاصلاح العطل وسيستأنف الضخ فور الانتهاء من اعمال الصيانة اللازمة.