عطل طارئ يوقف الضخ المائي عن مناطق في قصبة الكرك والمزار

هشال العضايلة

الكرك – قالت ادارة مياه محافظة الكرك انه يتم العمل حاليا على اصلاح العطل في احد مضخات مجمع أبار (KD7) في منطقة اللجون حيث سيتم ايقاف ضخ المياه عن بعض مناطق قصبة الكرك ومؤتة واجزاء محيطة بقصبة الكرك بهدف لحين اصلاح العطل .

وبينت ادارة مياه الكرك ان كوادر سلطة المياه في محافظة الكرك بالتعاون مع ادارة المشاغل المركزية ومديرية الحفر ستقوم بالعمل على اصلاح العطل باسرع وقت ممكن داعيا الاخوة المواطنين الى تفهم مثل هذه الامور التي تقوم سلطة المياه لحين الانتهاء من اصلاح العطل واستئناف الضخ لمناطق الدور المعلنة .