توقف العمل بـ”تقاطع الكفرين” يفاقم أوضاع الطرق البديلة

حابس العدوان

الشونة الجنوبية – في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الانجاز في مشروع تقاطع الكفرين 40 %، رغم مرور 5 سنوات على بدء التنفيذ، جاءت جائحة كورونا لتوقف العمل نهائيا في المشروع الذي طال انتظاره.

ويشكل وجود عدد من الحفر الكبيرة على الطرق البديلة، خطورة حقيقية نتيجة الحوادث التي قد تحدث بسبب التوقف المفاجئ بحسب مواطنين، يؤكدون ان معاناتهم تزداد يوما بعد يوم نتيجة تفاقم اوضاع الطريق المستخدم حاليا بسبب الغياب التام لأعمال الصيانة للحفر والمطبات، التي الحقت اضرارا كبيرة بالمركبات خاصة المحملة بالمنتوجات الزراعية.

ودفع توقف العمل في المشروع منذ ستة اشهر، عددا كبيرا من المواطنين واهالي المنطقة إلى المطالبة باستئناف العمل خلال الفترة الحالية والتي تقل فيها حركة السير بشكل كبير.

ويشير احمد العجوري، إلى انه ورغم الحظر، الا ان زيادة الطلب على المنتوجات الزراعية زاد من حركة السيارات المحملة بالبضائع، ما أدى إلى اتساع الحفر والمطبات على الطريق بفعل الاوزان الثقيلة، موضحا ان غياب الصيانة المستمرة لهذه الحفر جعل منها مصائد للمركبات التي تضرر معظمها بشكل كبير.

ويؤكد ان الاعمال الانشائية في المشروع ما تزال متوقفة منذ بداية فصل الشتاء وحتى الآن، مطالبا وزارة الاشغال توجبه المقاول للعمل خلال الفترة الحالية التي تقل فيها حركة السير ضمن مناطق العمل.

ويبين جمال العدوان، انه ورغم الصيانة التي قامت بها وزارة الاشغال قبل الحظر، الا ان المياه المتسربة من الانابيب الزراعية ومياه الامطار ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للشارع وفاقمت من الحفر الموجودة، لافتا إلى ان اعمال مشروع التوسعة والتاهيل ما تزال تراوحُ مكانها منذ أعوام.

ويوضح أن الاعمال الانشائية في المشروع بطيئة، فضلاً عن عدم قدرة الشركة المنفذة ادامة صيانة الطرق البديلة بشكل دائم، لافتا إلى أن الجهات المعنية ما تزال عاجزة عن ايجاد حلول جذرية للحفر التي تعيق حركة السير على الطريق التي تربط مناطق الاغوار بالعاصمة والتي تعتبر شريانا حيويا ورئيسا.

من جانبه قال الناطق باسم وزارة الاشغال ان العمل في مشروع تقاطع الكفرين توقف بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، مضيفا انه سيتم التنسيق مع مديرية الاشغال والشركة المنفذة لإجراء صيانة للحفر والمطبات التي تشكل خطرا على السائقين.

وكان رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور قد افتتح العمل بمشروع التوسعة في الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) 2015 بكلفة تبلغ 11 مليون دينار وكان من المقرر إنجازه خلال ثلاثة أعوام، الا ان وجود العديد من العوائق وسحب العطاء من الشركة المنفذة واحالته على شركة جديدة ادى إلى تأخر التنفيذ.