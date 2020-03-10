توقف النشاط الكروي الايطالي حتى 3 نيسان بسبب كورونا

روما – ادى الانتشار السريع لفيروس كورنا في ايطاليا لا سيما في المناطق الشمالية منها الى اتخاذ الحكومة المحلية قرارا بتعليق دوري كرة القدم الايطالي (سيري أ) مساء الاثنين وحتى الثالث من نيسان/ابريل المقبل من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء.

وقال رئيس الحكومة جوسيبي كونتي في مؤتمر صحافي: “لا توجد اسباب لاستمرار المباريات والاحداث الرياضية وانا اعني دوري كرة القدم. انا آسف لكن يتعين على جميع انصار اللعبة (تيفوزي) ان يأخذوا علما بذلك”.

واضاف: “سأقوم بالتوقيع على مرسوم يمكن تلخيصه بالتالي “سأبقى في المنزل. ايطاليا بأسرها ستكون منطقة محمية”.وبالفعل دخل القرار حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وجاء قرار الحكومة الايطالية بعد ان اوصت اللجنة الاولمبية الايطالية الاثنين بتعليق “جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات” حتى الثالث من نيسان/ابريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم في هذا الصدد.

واكدت اللجنة بأن: “الوقاية الصحية هي على رأس الاولويات” وبالتالي فهي تطالب “بتعليق جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات حتى الثالث من نيسان/ابريل 2020”.

🇮🇹 #SerieA

🎙️ Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a confirmé l'arrêt de toutes les rencontres sportives dans toute l'Italie

💬 "En ce moment, cela n'a aucun sens de continuer les tournois sportifs" pic.twitter.com/JHSDiwwLSv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 10, 2020

وسرعان ما رد وزير الرياضة فيتشنزو سبادافورا بالقول “بدأت للتو العمل لوضع مرسوم يتعلق بالشؤون الرياضية وامل ان يتم التوقيع عليه اعتبارا من الغد (الثلاثاء)” قبل ان يؤكد رئيس الوزراء تعليق دوري كرة القدم الايطالي بعدها بقليل.

وكان سبادافورا طالب بتعليق الدوري الايطالي الاحد قبل دقائق معدودة من انطلاق مباراة بارما وسبال وقبل ساعات من اصدار المرسوم الحكومي رسميا، ويأتي قرار الحكومة الايطالية بعد تدابير استثنائية اتخذتها الاحد بفرض حجر صحي على ملايين من الايطاليين في شمال البلاد بالاضافة الى اجراءات تقييدية في مختلف انحاء البلاد يسري مفعولها حتى الثالث من نيسان/ابريل المقبل ايضا.

وبموجب هذه الاجراءات تم اجراء المنافسات الرياضية وراء ابواب موصدة، لكن منذ الاحد، ظهرت اصوات عدة مطالبة بتعليق المنافسات الرياضية وتحديدا الدوري الايطالي “سيري أ” من بينها داميانو توماسي لاعب روما والمنتخب الايطالي سابقا ورئيس نقابة اللاعبين وانضم اليه العديد من اللاعبين ابرزهم ماريو بالوتيلي.

ومن بين الاجراءات الاخرى المتخذة من قبل الحكومة، اقفال المدارس والجامعات في مختلف انحاء البلاد، بيد ان المرسوم الجديد يشير الى أن المسابقات الدولية لا تدخل ضمن الاختصاص القضائي للحكومة وبالتالي يمكن ان تقام من دون جمهور والامر يتعلق بمباريات دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

ففي المسابقة الاوروبية الاهم، من المتوقع ان يلتقي يوفنتوس وليون الفرنسي في اياب ثمن النهائي في 17 من الشهر الحالي، اما في الدوري الاوروبي، فمن المتوقع حتى الآن ان يستقبل انترميلان خيتافي الاسباني الخميس، في حين يستقبل روما اشبيلية الاسباني في 19 الحالي.

ولم يشهد الدوري الايطالي شيئا مماثلا الا خلال الحربين العالمتين الاولى والثانية عندما توقف النشاط، علما بان وباء الكوليرا الذي ضرب البلاد عام 1973 واودى بحياة 227 شخصا بينهم 170 في نابولي لم يؤد الى توقيفه.