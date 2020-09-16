توقف باصات إربد عمان عن العمل

أحمد التميمي

إربد – توقف سائقو باصات الركوب المتوسط “الكوستر” العاملة على خط إربد – عمان والتابعين لشركة عروس الشمال عن العمل الاربعاء، احتجاجا على عدم قيام هيئة تنظيم قطاع النقل بتحديد تحميل الباصات وحجز التذاكر من المكاتب التي تم ترخيصها.

ووفق مدير عام الشركة جمال العمري انه وبعد انجاز مجمع عمان الجديد تفاجئنا بعد وجود مكاتب للشركة في المجمع من اجل إتاحة المجال للركاب بحجز التذاكر والتسهيل عليهم.

يشار إلى أن عدد المركبات العاملة على خط عمان/ إربد يبلغ 143 مركبة عمومية موزعة ما بين 66 سيارة ركوب صغيرة (سرفيس) و 16 حافة متوسطة تتبع لشركة عروس الشمال و29 حافلة كبيرة بالإضافة للحافلات العائدة لشركات النقل المنتظم والعاملة أيضا على نفس الخط.

وكانت شركة عروس الشمال تأسست في تموز من عام 2004 بعد أن حصلت على موافقة هيئة تنظيم قطاع النقل العام وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة بحيث تعمل وسائط الشركة (والبالغ عددها 16 سيارة ركوب متوسطة) بمعزل عن الحافلات ، وضمن ترددات

فيما بينها.

وحصلت الشركة على قرار من محكمة العدل العليا عام 2007 والذي يقضي بفصل الباصات المتوسطة عن الحافلات الكبيرة.

وتأسست الشركة برأس مال نحو 31 ألف دينار في العام 2004 وزاد حاليا ليصبح نحو مليون دينار ويساهم فيها نحو 28 مساهما.

وقال العمري أن الشركة تأسست بموجب موافقة هيئة تنظيم قطاع النقل وسجلت في وزارة الصناعة والتجارة ضمن شروط وتعليمات الهيئة من ضمنها إنشاء مكاتب لحجز التذاكر للعمل بنظام الترددات وصالات انتظار وتذاكر للأجور.

Ahmad.altamimi@alghad.jo