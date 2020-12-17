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توقف محطة زي بسبب ارتفاع العكورة في قناة الملك عبدالله

منذ ساعتين
محطة زي أحد مصادر التزود بالمياه في المملكة -(أرشيفية)

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عمان- قالت شركة مياه الأردن مياهنا، إن ارتفاع العكورة في قناة الملك عبدالله المصاحب للظروف الجوية السائدة؛ تسبب بتوقف الضخ من محطة زي مؤقتًا .
وأضافت الشركة في بيان صحافي اليوم الخميس، إن عددًا محدودًا من مناطق العاصمة عمان سيتأثر جزئيًا بسبب وقف ضخ المياه من محطة زي.
وأكدت الشركة في بيان صحافي استئناف الضخ من المحطة فور زوال ظاهرة العكورة. وتاليًا المناطق التي ستتأثر جزئيًا بوقف الضخ: منطقة طارق، ابو عليا، طبربور، الخزنة، خلف مستشفى الملكة علياء،عبدون، ديرغبار، الصويفية، ضاحية الأمير حسن. -(بترا)

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