توقف موسم الفورمولا 1 ترك “فراغا كبيرا” في حياة هاميلتون

لندن – أعلن سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، الثلاثاء أن توقف موسم سباقات الفورمولا 1 بسبب فيروس كورونا المستجد ترك “فراغا كبيرا” في حياته بانتظار البدء الفعلي للموسم في تموز/يوليو المقبل.

وقال هاميلتون (35 عاما) الذي بدأ مسيرته في سباقات الكارتينغ، على حسابه في إنستغرام “أفتقد إلى السباقات كل يوم. إنها المرة الأولى منذ سن الثامنة التي لم أبدأ فيها موسما”.

وتم إلغاء سباقات أستراليا وموناكو وفرنسا وتأجيل سباقات البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان وكندا إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كوفيد-19. وبات سباق جائزة النمسا الكبرى المقرر في الخامس من تموز/يوليو على حلبة سبيلبرغ “على الرجح بدون جمهور” الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الموسم بحسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الأميركي تشايس كاري الإثنين عقب الإعلان عن إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى.

وأضاف هاميلتون “عندما تعيش لشيء تحبه ولم يعد موجودا، فإنه يترك بالتأكيد فراغا كبيرا. ولكن هناك دائما أشياء إيجابية يمكن تعلمها من هذه اللحظات”.

وكان السائق البريطاني من القلائل الذين تحدثوا علنا وأعربوا عن أسفهم بشأن قرار مسؤولي الفورمولا 1 محاولة خوض سباق جائزة استراليا الكبرى في 15 آذار/مارس الماضي.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في 15 آذار/مارس من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس “كوفيد-19”.

وتابع هاميلتون “لدينا الآن الكثير من الوقت للتفكير في الحياة، في قراراتنا، أهدافنا، الأشخاص المحيطين بنا ومسيراتنا”.

وأردف قائلا “نرى اليوم سماء أكثر وضوحا في جميع أنحاء العالم، ويتم ذبح عدد أقل من الحيوانات من أجل سعادتنا، ببساطة لأن متطلباتنا أصبحت أقل وكل شخص يبقى في منزله”.

وختم “لا يجب أن نعود مثلما دخلنا إلى هذه المرحلة الصعبة. لنخرج من هذه الفترة بمعرفة أفضل بعالمنا، بتغيير خياراتنا وعاداتنا”. – (أ ف ب)