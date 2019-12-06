توقيع اتفاقيات خلال مؤتمر مفاوضات “الإيكان” بالأردن

احمد الرواشدة

العقبة – وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري مجموعة اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي مع عددٍ من الدول تهدف في مجملها إلى تنظيم الخدمات الجوية، وضمان سلامة وأمن الطيران، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثاني عشر لمفاوضات الخدمات الجوية “الإيكان” الذي يعقد حاليا باستضافة من هيئة الطيران المدني الأردني ودعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة في فندق الانتركونتيننتال بمدينة العقبة.

وأبرم المنصوري اتفاقيتين ثنائية تجمع حكومة المملكة العربية السعودية بحكومتي جمهورية ٱيسلندا و زيمبابوي في مجال خدمات النقل الجوّي، إضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع جمهورية موزمبيق وغويانا في مجال خدمات النقل الجوي تمهيدا لاستكمال كل طرف لإجراءاته النظامية للتوقيع على مشروع الاتفاقية المرفق .

واجتمع وفد الهيئة العامة للطيران المدني مع وفود ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر حيث أثمرت المباحثات عن وضع اليات ومرتكزات لتعاون المشترك في مجال النقل الجوي والوقوف على مستجدات التشغيل.

يذكر أن مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، تأتي لتجسد مكانتها الرائدة في صناعة النقل الجوي، ودورها الفاعل في تطويرها وتنميتها على المستوى العالمي، ولتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة، وتفعيل خطة الهيئة الاستراتيجية لمراجعة وتحديث الأسس المنظمة للنقل الجوي، والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويهدف المؤتمر الثاني عشر لمفاوضات الخدمات الجوية “الإيكان”، إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً، إذ تجتمع فيه الدول لعقد المفاوضات أو المشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل إلى أوساط النقل الجوي وتيسير إقامة الروابط بين المشرعين للأنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض.