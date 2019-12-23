توقيع اتفاقية بين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وشركة التفوق للإستشارات الإدارية

عمان ـ وقّع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية اليوم اتفاقية مع شركة التفوق للإستشارات الإدارية للإستفادة من منصة نجمي – حاضنة الأعمال الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط – احدى الخدمات التي تقدمها شركة التفوق.

وتهدف الاتفاقية الى العمل على توفير محتوى تدريبي متخصص باللغة العربية في ريادة الاعمال عبر منصة فرص الإلكترونية – إحدى مبادرات الصندوق.

ووقع المذكرة عن صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية المدير العام صائب الحسن وعن شركة التفوق مدير عام الشركة عدنان الزيادات.

وحسب مذكرة التفاهم سيوفر المحتوى لمستخدمي منصة فرص الإلكترونية (20) موضوع تدريبي و(259) فيديو تعليمي بمدة (36) ساعة، تتضمن عدة مواضيع اساسية في مجال الأعمال وأهمها؛ مهارات ريادة الأعمال، الإدارة المالية والتمويل، التسويق والإعلان، إدارة المشاريع وغيرها ، إضافة الى (26) تمرين متخصص في ريادة الاعمال، فضلاً عن (105) امتحان يحصل بعدها المتدرب على شهادة عند انتهاء كل تدريب.

وبإمكان المستخدمين الإستفادة من أربع أدوات أعمال الكترونية تفاعلية لبناء وتجهيز خطط أعمال مطابقة لمعايير التمويل الخاصة، إضافة الى إمكانية تجهيز عرض الاستثمار الخاص بكل ريادي اعمال وكتابة الملخص التنفيذي للمشروع وبناء نموذج العمل التجاري، كما يصحب هذه الأدوات أداة ارشاد الكترونية عبر الانترنت بالتعاون مع مرشدي اعمال متخصصين لمساعدة رياديي الاعمال.

وتكمن اهمية هذه الخدمة بأنها تتيح للشباب من كافة محافظات المملكة إمكانية الوصول للمواد التدريبية الكترونياً والإستفادة منها وتطوير خطط العمل اللازمة للحصول على التمويل لتأسيس مشاريع ريادية تحقق دخلاً لأصحابها وتلبي حاجات المجتمعات المحلية من خدمات وتخلق فرص عمل.

الجدير ذكره ان صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أطلق المنصة الالكترونية المحدّثة لبوابة فرص www.ForUs.jo التي تهدف إلى تزويد الشباب بالموارد المتعلقة بالإرشاد المهني والدورات التدريبية والتوظيف وريادة الأعمال والعمل التطوعي.