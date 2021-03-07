توقيع اتفاقية تجديد رخصة اتصالات فئوية عامة لشركة سما للاتصالات

عمان – الغد – تم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم توقيع اتفاقية تجديد رخصة الاتصالات العامة الفئوية لشركة سما للاتصالات، ووقع الاتفاقية عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين الدكتور المهندس غازي الجبور ومدير عام شركة سما للاتصالات المهندس صدام سماوي.

وجاء توقيع الاتفاقية استنادا لأحكام المادة 12/أ/4 من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته، ولأحكام تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة الصادرة عن الهيئة بموجب المادة (38) من قانون الاتصالات.

واشار الدكتور الجبور ان الهيئة تسعى دائما لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في السوق الاردني وذلك للنهوض بقطاع الاتصالات في المملكة وبما يضمن حماية حقوق جميع الاطراف ذات العلاقة، بالاضافة إلى تمكين الشركات المرخصة لديها من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات المتنوعة للمواطنين، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتشغيل الايدي العاملة المؤهلة والمدربة.

من جانبه، عبر مدير عام شركة سما للاتصالات المهندس صدام سماوي عن تقديره لجهود ودور الهيئة في تنظيم ومراقبة سوق الاتصالات في المملكة وذلك من خلال منح التراخيص اللازمة وتنظيم العلاقة بين الشركات ومتلقي الخدمة ومراقبة السوق والاسعار، معرباً عن سعادته بتجديد الاتفاقية والتي ستتيح للشركة تقديم كل ما هو جديد في سوق خدمات الاتصالات بشكل قانوني وتحت مظلة رقابية وذلك من الايمان المطلق بأن سوق الاتصالات في الاردن يعد سوق واعد، وان تجديد العلاقة مع هيئة الاتصالات ستمكن الشركة من تقديم الخدمات في السوق الاردني.

ومن الجدير ذكره أن الهيئة منحت رخصة فئوية عدد (1) في العام 2020، وبذلك يصبح المجموع الكلي لرخص الاتصالات الممنوحة من قبل الهيئة (65) رخصة اتصالات، منها (40) رخصة فئوية و (25) رخصة فردية.