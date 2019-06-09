توقيع اتفاقية تعاون بين “أيلة” و”مجموعة عكاوي”

العقبة- الغد – وقعت شركة واحة أيلة للتطوير اتفاقية تعاون مع مجموعة عكاوي لتوسيع نطاق خدمات الطعام بما يتوافق مع خططها بعيدة المدى ورؤيتها الشمولية.

وتنص الاتفاقية على أن تطلق مجموعة عكاوي ثلاثة منافذ بيع على مستوى دولي للأطعمة والمشروبات لتضيف مجموعة منوعة ومميزة من الخيارات إلى ساحة البيع بالتجزئة في قرية المرسى ضمن مشروع “أيلة” لتقدم من خلالها للمقيمين والزوار باقة واسعة من أصناف الأطعمة والخدمة الحديثة ذات المستوى العالمي تتواءم وهوية أيلة وعلامتها التجارية، إضافة الى التزام شركة أيلة بتوفير ساحة متكاملة للبيع بالتجزئة.

ووقع الاتفاقية عن أيلة المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين، وعن مجموعة عكاوي الرئيس التنفيذي زياد عكاوي.

وبين دودين أن الشركة تمضي في إعداد اتفاقيات مع مستثمرين وموردين مهتمين، ومن المتوقع الإعلان عن عدد منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ضمن جهودها الدؤوبة لتوفير مركز تجاري متكامل ومتنوع المنتجات والخدمات عالية الجودة داخل أيلة.

وأعرب عن أمله في أن تعمل الاتفاقية مع مجموعة عكاوي على رفع سوية معايير خدمات البيع بالتجزئة بتوفير خدمات ومنتجات عالمية المستوى تمتاز بالجودة، التنوع، والاهتمام بالتفاصيل أمام العملاء، لافتا الى أن الاتفاقية تتوافق ورؤية الشركة واستراتيجيتها، ومؤكداً ثقته في أن منافذ بيع الأغذية والمشروبات التي أطلقتها مجموعة عكاوي ستزيد من الخيارات المتاحة وترفع مستوى الخدمات المقدمة في ساحات البيع بالتجزئة في قرية المرسى، ما يعد مثالاً للمستثمرين الآخرين.

وبدوره، أكد عكاوي أهمية الاتفاقية، مشدداً على التزام المجموعة بتوفير منافذ تقدم أفضل المنتجات والخدمات أمام المقيمين وزوار أيلة تلبي تطلعاتهم وتتوافق مع المعايير رفيعة المستوى التي أرستها أيلة، مشيدا بالتعاون مع شركة أيلة التي تعد أحد أكبر المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات على مستوى المملكة والأكثر ملاءمة للمستثمرين والأفكار الريادية المستقبلية.