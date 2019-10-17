توقيع اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني وشركة العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية

الغد– وقع مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه والرئيس التنفيذي لشركة العطارات للطاقة مالكة مشروع العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي السيد جيسن بوك اتفاقية تعاون تهدف إنشاء محطة دفاع مدني في محطة توليد كهرباء العطارات الواقعة في منطقة أم الغدران في جنوب العاصمة عمان لتقليل زمن الإستجابة في التعامل مع الحوادث التي قد تقع لا قدر الله ضمن منطقة الإختصاص .

وتنص بنود الاتفاقية على أن تلتزم شركة العطارات بتأمين المبنى المناسب وتوفير المستلزمات الإدارية لإدامة عمل المحطة في حين يقوم الدفاع المدني بتجهيز المحطة باحتياجاتها العملياتية لإدامة العمل من الآليات والمعدات والقوى البشرية في مختلف مجالات الاختصاص , وتدريب عدد من طواقم الشركة على أعمال الدفاع المدني لاسيما عمليات الإخلاء والإسعافات الأولية وطرق مكافحة الحرائق والإجراءات الأولية الواجب إتباعها لحين وصول كوادر الدفاع المدني .

وأكد اللواء البزايعه على ضرورة إدامة التواصل والتعاون ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وبما يحقق أعلى درجات السلامة للعاملين داخل هذه المواقع الحيوية ويساهم في توفير بيئة عمل آمنه بعيدة عن المخاطر تجسيداً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

من جهته ثمن السيد بوك الجهود التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني في كافة مجالات العمل والإختصاص وبما يحقق أعلى درجات السلامة للمواطنين , مشيراً إلى أن شركة العطارات للطاقة مالكة محطة توليد الطاقة من الصخر الزيتي والذي يبلغ قدرته (470) ميغا واط وهو أكبر مشروع استثماري أجنبي في المملكة , مبيناً بوك أن الشركة ستوفر كافة المتطلبات الخاصة بتسهيل مهام فرق الدفاع المدني عبر هذه المحطة وتزويدها بكافة المتطلبات التي تحقق النجاح في العمل ، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق أفضل مستويات السلامة العامة للعاملين داخل الشركة والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي .

وحضر توقيع الإتفاقية عدد من كبار ضباط الدفاع المدني وموظفي شركة العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية .