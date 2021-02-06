توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة اربد ومؤسسة إعمار اربد

اربد-الغد- وقع اتحاد الجمعيات الخيرية في اربد اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة إعمار اربد يمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة واتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة اربد يمثله رئيس الاتحاد الدكتور معين الشناق.

وعرض رئيس الاتحاد دور الاتحاد في التنمية وخدمة المجتمع حيث ركز على ابرز أنشطته ومن ضمنها بيت الملابس وبيت المونة وبيت المستلزمات الطبية ومركز التدريب وبيت المتطوعين وبيت رجال الأعمال وكذلك نظام ربط جميع الجمعيات مع بعضها ومع الاتحاد بنظام الكتروني لتعزيز ثقة الداعمين ولتلافي الازدواجية لإعادة ألق العمل التطوعي.

وأعرب الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بإعجابهم بالدور الرائع والمتميز لاتحاد الجمعيات الخيرية وبكفاءة الهيئة الإدارية والنهضة بالقطاع التطوعي سيما وأن هناك العديد من البرامج والانجازات الموجود على أرض الواقع والتي تلقى تأييد ومباركة من متلقي الخدمة من اسر عفيفة ورامل وايتام وذوي احتياجات خاصة

ووعد الروابدة وأعضاء مجلس المؤسسة بدعمهم لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة اربد.

يذكر أن أبرز ما تضمنته الااتفاقية إقامة معرض دائم لمنتجات مشاريع الجمعيات والمشاريع المنزلية والذي تم اعتماد التصاميم الأولية للمشروع.

وتخلل اللقاء توقيع الاتفاقية من ممثلي المؤسستين وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة السيد محمد الشوحة رئيس غرفة تجارة اربد والمهندس حسين بني هاني رئيس بلدية اربد الكبرى والمهندس جمال ابو عبيد والدكتور جميل النمري والأستاذ رسمي الملاح والسيد عماد المحمود والمهندس خالد ارشيدات والمهندس منذر البطاينه والسيد نبيل الشطناوي والدكتور يحيى العمري وعن اتحاد الجمعيات نائب رئيس الاتحاد السيد تيسير مساعدة وعضو الهيئة الإدارية الأستاذ عبدالله جرادات .