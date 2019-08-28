توقيع اتفاقية خدمة الاستعلام الائتماني بين “كريف” و”زين”

عمان – الغد- وقّعت شركة المعلومات الائتمانية “كريف الاردن” -الرائدة في خدمات المعلومات الائتمانية- اتفاقية تزويد خدمة الاستعلام الائتماني مع شركة “زين الأردن”، لتكون زين أول شركة اتصالات في الأردن والمنطقة تنضم إلى منظومة شركة المعلومات الائتمانية، لتشارك في منظومة الاستعلام الائتماني، مما يساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير عام شركة كريف الأردن أحمد عامودي، في مقر شركة زين.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة كريف الأردن خدماتها لشركة زين بما يسهم في تطوير خدمات زين للأفراد، والتي تشمل تقارير الاستعلام الائتماني والتحليلات الإحصائية، التي تعد أداة لدراسة مخاطر الائتمان والمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية والتوسع في أعمال الشركة والوصول إلى شرائح مختلفة من الزبائن، حيث ستقوم شركة كريف الأردن بتزويد شركة زين بمعلومات ائتمانية عن أداء الشركات والأفراد، مما يساعد في اتخاذ القرارات.