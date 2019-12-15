توقيع اتفاق إدارة وتشغيل “مشروع أيلة للمغامرات”

عمان-الغد- وقعت شركة واحة أيلة للتطوير اتفاق شراكة مع شركة “أدرينالين” لإدارة وتشغيل مرافق “مشروع أيلة للمغامرات” ضمن قرية المرسى.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود أيلة لتوفير منصة خدمات ترفيهية متكاملة، تتناغم وتتكامل مع خدمات السياحة والترفيه الأخرى ما يضمن تجربة سياحية فريدة من نوعها على شواطئ البحر، تمزج بين الإثارة والشغف، والمرح والمناظر الطبيعية، وخدمات ضيافة على سوية عالية.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، يسخر فريق أدرينالين خبراته الطويلة وكوادره من المدربين في مجال المغامرات لإدارة وتشغيل مواقع مشروع أيلة للمغامرات التي تشمل على مرافق مخصصة لمغامرات الحبال “High Ropes” بالإضافة إلى الملاعب المتنوعة كالتنس الارضي والقدم وكرة السلة وعدد من المرافق الرياضية الخاصة.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين يمثل المشروع إضافة نوعية للمنشآت السياحية على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نظراً لتوفيره بنية تحتية جديدة بمعايير عالمية لتلبية الطلب المحلي والخارجي على العاب المغامرات والتحدي، حيث باتت توفرها أيلة في بيئة آمنة ووسط أحد أكبر المشاريع الإنمائية على مستوى المنطقة ما ينوّع المنتج السياحي ويضع أمام السائح خيارات متعددة.

ويسهم تدشين مشروع أيلة للمغامرات في توفير سبل الأنشطة التفاعلية وبناء الفرق والعمل الجماعي لمختلف الأعمار ودعم الثقة في بناء الفريق وتقوية روح المنافسة والتحدي على تجاوز الصعوبات عبر سلسلة من الأنشطة يقوم فيها مدربين متخصصين وذوي خبرات واسعة في رياضة المغامرات.

وعبر نظام العساسفة مدير عام شركة أدرينالين عن سعادته بثقة أيلة في أعضاء الفريق لتشغيل وإدارة مرافق أيلة للمغامرات، مؤكداً على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه أيلة في النشاط السياحي المحلي، والذي تضيف إليه اليوم منصة ريادية لسياحة المغامرات، توفر فيها متنفساً للمقيمين والزوار ومحبي المغامرة والتحدي، لتكون بذلك أيلة مركز جذب سياحي جديد لرواد المغامرة التي تشهد طلباً متزايداً في السنوات الأخيرة من شرائح واسعة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وفريق أدرينالين للمغامرات والاستكشاف الذي تأسس في العام 2013 يضم نخبة مختارة من مدربين أصحاب خبرات طويلة في مجال المغامرات الرياضية والاستكشافية بخبرات في التدريب لا تقل عن 15 سنة وشباب رياضيين لهم خبرة في مجال المغامرات ومصورين محترفين.