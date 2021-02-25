توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين المملكة واليمن 2023

عمان- الغد- وقعت المملكة واليمن البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2021-2023، حيث وقع عن حكومـــــــة المملكــــــــة،وزيـر التعليم العـالي والبحـث العلمي، الدكتور “محمد خير” أبو قديس، في حين وقع عن حــــكومــة الجمهـوريـة الـيمنيــة وزيــر التعليــم العــالـي والبحـث العلمي والتعليـم الفنـي والتـدريـب المهني.الدكتور خالد أحمد أحمد الوصابــي.

وقد تضمن البرنامج التنفيذي الاتفاق على تبادل الجانبان للطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة)، إضافةً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين ولما فيه تحقيق المصلحة المشتركة، وتشجيع تبادل الدورات التدريبية للقيادات والكوادر العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

كما تضمن البرنامج التنفيذي توقيع اتفاقيات تعاون وتآخي بين الجامعات اليمنية والأردنية تتضمن مختلف أوجه التعاون الأكاديمية والبحثية، إضافةً إلى تشجيع تسهيل قيام أعضاء هيئة التدريس لقضاء فترة التفرغ العلمي في المؤسسات الجامعية البحثية في كلا البلدين.

وقد حضر حفل توقيع البرنامج التنفيذي من الجانب اليمني سعادة السفير اليمني في عمان علي أحمد العمراني، وسعادة المستشار الثقافي في السفارة اليمنية في عمان الدكتورة قبلة محمد سعيد، ومن الجانب الأردني حضر كل من الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد القضاة مدير مديرية البعثات، والسيد حسام لطفي مدير مديرية شؤون الطلبة الوافدين، والسيد مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد/الناطق الإعلامي للوزارة.