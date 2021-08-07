توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الألمانية الأردنية غرفة صناعة عمان

عمان- الغد- وقعت الجامعة الألمانية الأردنية وغرفة صناعة عمان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بخصوص تدريب الطلاب وتعزيز فرص العمل للخريجين في القطاع الصناعي وتطوير التعاون بين الصناعيين والأكاديميين في الجامعة في مجالات البحث العلمي التي تهم القطاع الصناعي.

ونصت المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة منار فياض وعن الغرفة رئيسها المهندس فتحي الجغبير على تطوير أليات للتعاون في مجالات المشاريع البحثية وتطوير المنتجات الصناعية والإبداع والابتكار الصناعي ونقل التكنولوجيا والدروات التدريبية.

واكدت الدكتورة فياض خلال حفل التوقيع على أهمية التعاون المشترك بين الصناعيين والباحثين في الجامعة من أجل تطوير الصناعة الأردنية ومعالجة تحدياتها، معربة عن استعداد الجامعة لدعم مشاريع البحث العلمي التطبيقية وتنفيذ المشاريع بشكل مشترك من الصناعيين والطلاب والباحثين.

من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والجامعات الأردنية، للاستفادة من مخرجات مشاريع البحث العلمي التطبيقي وتوجيهها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المنتجات الصناعية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في حل مشكلات القطاع الصناعي.

وأضاف الجغبير أن التعاون المشترك سيوفر فرصة هامة لربط الطلبة مع الشركات الصناعية وتأهيلهم وتدريبهم ضمن العديد من البرامج التي تنظمها الغرفة ومنها برنامج الدراسات الثنائية في الجامعة الألمانية الأردنية والذي يتم من خلاله تدريب الطلبة في الشركات الصناعية في مجال تخصصاتهم العلمية.

وتضمنت الاتفاقية الترتيب لعقد لقاء موسع يضم الصناعيين وأعضاء الهيئة الاكاديمية وطلاب الدراسات العليا لتعريف القطاع الصناعي بالبنية التحتية للجامعة ودورها في البحث العلمي والابتكار وبرنامج المشاريع الجامعية الصناعية.

كما اشتملت على التعاون في مجال تنظيم مسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنفذة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، والمشاركة في تمويل وإدارة برنامج دكتور لكل مصنع منذ تأسيسه في العام 2003، إضافة إلى إطلاق برامج في مجال الإبداع والابتكار والربط مع الصناديق والجهات الداعمة الوطنية والدولية التي تساهم في دعم إقامة مشاريع البحث والتطوير الصناعية بالتعاون مع الباحثين.

وفي نهاية الاجتماع جال وفد الغرفة الذي ضم مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ومدير دائرة التنمية الاقتصادية المهندس فضل اللبدي بزيارة مختبرات الجامعة ومرافقها.