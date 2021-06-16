توقيع مذكرة تفاهم بين تطوير المشاريع الاقتصادية ومجموعة “بيانات” للملكية الفكرية

عمان- الغد- وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية وشركة “بيانات” للملكية الفكرية صباح اليوم الأربعاء في مبنى المؤسسة مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تقديم خدمات مجانية لمستفيدي برنامج “مشروع بناء قدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر المتوسط IPMED ” والذي تنفّذه المؤسسة بصفتها قائداً للمشروع بقيمة إجمالية تبلغ 1.194 مليون يورو ممولة من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبية ENI CBCMED.

ووقّع المذكرة القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة عدي غنيم وممثّل مجموعة “بيانات” جهاد الخاروف وممثلين عن كلتا المؤسستين.

وأكّد غنيم في كلمة له أن هذه الشراكة تأتي إيمانا من الحكومة بالإسهام في تحسين وتطوير بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال و مبدأ حماية الملكية الفكرية، حيث تعتبر المؤسسة من المؤسسات الرائدة التي تعمل تعزيز النظام البيئي للأعمال في الأردن، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم طوال دورة حياتها بالكامل.

وبيّن غنيم أن المؤسسة من خلال مذكرة التفاهم الموقّعة مع “بيانات” للملكية الفكرية ستعمل على تأسيس سبل للتعاون الفعّال والمنظّم والمسؤول بينهما لدعم وحماية الأفكار الإبداعية لرياديي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخدمية والصناعية المستفيدة من برامج المؤسسة .

وبدوره أشاد جهاد الخاروف بالدّور الذي تساهم به المؤسسة في دعم رياديي الأعمال وتطوير المنشآت الاقتصادية المحلية الذي يأتي ضمن الظروف الإقتصادية التي يمر بها الأردن، وبالجهود المبذولة من قبل المؤسسة وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق معها من أجل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتعزيز استفادة المشاريع الإقتصادية ورياديي الأعمال العاملين في القطاعات الصناعية والخدمية بكافة أطيافها من بنود المذكرة، وذلك من باب حرص مجموعة بيانات للملكية الفكرية على الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وعلى زيادة الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها المباشرة بالبحث والابتكار، ودور هذه الحقوق في المساهمة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية للمشاريع الاقتصادية.

وبموجب مذكّرة التفاهم سيتم العمل على ترويج برنامج ” مشروع بناء قدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر المتوسط” IPMED مع مراعاة اتباع تعليمات وشروط الجهه الداعمة للمشروع.

كما سيتشمل الخدمات المجانية المقدمة تقديم استشارات وخدمات متعلقة في إيداع ومتابعة طلبات تسجيل العلامات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية، حقوق مؤلف وبراءات الإختراع لعدد من مستفدين مستفيدين من مشروع IPMED وستحدد الية الاختيار لاحقا، علما بأن هذه الخدمات المجانية متعلقة بمساهمة الشركة العينية الخاصة ب اتعابها كوكيل لحقوق الملكية الفكرية ولا تشمل اي رسوم الحكومية مترتبة على الطلبات بغض النظر عن نوعها.

وستساهم “بيانات” ايضا ومن منطلق حرصها على نشر المعرفة وبمساهمة مجانية بتقديم محاضرين في مجال الإستشارات القانونية في مجال الملكية الفكرية والمشاركة في الأنشطة والورشات التعريفية التي تعقدها المؤسسة للوصول الى اكبر عدد من الفئات المستهدفة المعنية بمحاور عمل المشروع.