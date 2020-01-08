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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا والجامعة الأمريكية للعلوم الإنسانية

منذ 7 دقائق

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عمان- الغد- وقعت جامعة فيلادلفيا اليوم الأربعاء ممثلةً بالدكتور إبراهيم بدران مستشار الجامعة للشؤون الدولية مذكرة تفاهم و تعاون علمي مع الجامعة الأمريكية للعلوم الإنسانية – كاليفورنيا ممثلةً بالدكتور بشار شريف عميد كلية الآداب و الإنسانيات في الجامعة والمفوض الرسمي بالتعاون مع الجامعات الأردنية.

وقد تضمنت الاتفاقية العديد من البنود التي تعزز التبادل الثقافي و العلمي بين الجامعتين سواء من حيث الكوادر التدريسية أو الأبحاث العلمية المشتركة و المؤتمرات المحلية و الدولية المشتركة أيضاً و غيرها من سبل التعاون المشتركة.

كما حضر التوقيع الدكتور قاسم محمد قاسم الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية و القانونية في الجامعة الأمريكية للعلوم الإنسانية AUHS.

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