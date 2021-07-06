توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والكلورين الوطنية

عمان -الغد -وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة الكلورين الوطنية، مذكرة تفاهم لإعادة تدوير وتصنيع مادة الفسفوجبسوم المنتجة في المجمع الصناعي في العقبة، وتحويلها إلى منتجات كيميائية.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبد الوهاب الرواد، ورئيس مجلس إدارة شركة الكلورين الوطنية السيد خليل أبو الرب.

وتعد مادة الفسفوجبسوم منتج ثانوي لصناعة حامض الفسفوريك، وتسهم عملية إعادة تدويره

وتصنيعه والتخلص الأمثل منه، في تعزيز جهود الجانبين في المحافظة على البيئة، وبما يعود بالنفع على الشركتين.

وكانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، أعدت من خلال وحدة البحث والتطوير فيها، العديد من الدراسات الفنية لاستغلال هذه المادة في النشاط الزراعي أو أعمال الإنشاء والطرق.