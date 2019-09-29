توقيع مذكرة تفاهم للربط الالكتروني مع “الترخيص” و “سلطة العقبة”

عمان-الغد– وقعت مديرية الأمن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم مذكرة تفاهم للربط الالكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات وسلطة العقبة بهدف تعزيز آليات العمل المشترك بين الطرفين وتبادل المعلومات التي تسهل وتبسط على الطرفين تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ورئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت .

وقال مدير الأمن العام أننا مستمرون في فتح قنوات التواصل مع كافة قطاعات الدولة الرسمية والأهلية في مجال التطور والربط الالكتروني للإسهام والارتقاء في الخدمة المقدم للمواطن والزائر لما لهذا التعاون من سرعة وتسهيل في إيصال الخدمة لطالبها ، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه اليوم من مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات يجسد علمنا الحقيقي في تطبيق استراتيجياتنا الشاملة التي يعد المواطن هدفها وغايتها .

وأكد اللواء الحمود أن الربط الالكتروني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسهم في تقديم خدمة الاستعلام عن معلومات المركبات والحد من الإجراءات الروتينية واستخدام السبل الالكترونية للتخفيف على طالب الخدمة للوصول لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتوسيع نطاق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الوقت المناسب لدعم عملية صنع واتخاذ القرار بين الطرفين .

من جهته قال رئيس منطقة العقبة البخيت ان المذكرة تأتي استكمالاً للعلاقة الوطيدة والممتدة بين الطرفين ومن اجل تبادل البيانات والمعلومات بين الفريقين لاستخدامها في الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل مديرية النقل ومديرية تنمية المجتمع المحلي التابعة لسلطة العقبة ، حيث جاءت هذه الاتفاقية من اجل تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة بالإضافة إلى الاستغناء عن المراسلات والمخاطبات الورقية بين الطرفين فيما يخص هذه الخدمات .

وأشاد البخيت بما وصلت إليه مديرية الأمن العام من تميز وتطور ملحوظ في المهنية والاحترافية والكفاءة العالية في العمل وما يقدموه من الخدمات للمواطنين وحرصهم على حماية الوطن ومقدراته ، مؤكداً أن على كافة قطاعات الدولة التعاون مع المديرية في جميع المجالات بما يخدم الصالح العام ويصب في مصلحة المواطن الفضلى.