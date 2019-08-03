توقيع مذكرة توأمه بين المدن الصناعية الأردنية ونظيرتها الفلسطينية

عمان- الغد – وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في دولة فلسطين مذكرة تعاون وتوأمة تهدف الى توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك فيما بينهما.

وقد وقع مذكرة التعاون والتوأمة مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد وعن الجانب الفلسطيني الرئيس التنفيذي للهيئة علي شعث، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين والتي تتضمن إنشاء وتطوير وإدارة مدن صناعية تتمتع بمواصفات عالمية سعيا منهما إلى توفير مناخ استثماري مناسب لزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية ومساهمةً فاعلةً منهما في تنمية القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية والحد من البطالة في كلا البلدين الشقيقين، كون الأردن يتمتع بخبرة واسعة تتجاوز الأربعين عاما في مجال المدن الصناعية، الذي اصبح بيت خبرة لتصدير الخدمات للعديد من الدول الشقيقة.

وأشاد الطرفان بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي عزز من أواصرها قيادتي البلدين الشقيقين، بالإضافة الى الإلتزام الأردني في دعم الأشقاء في فلسطين في كافة المجالات التي تسهم في إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية تنعكس على واقع الحياة فيها.

ومن جانبه أعرب مدير عام شركة المدن المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد عن إعتزازه العميق بوجوده في فلسطين وما تمتاز به من كرم الضيافة، مؤكداً على دور شركة المدن الصناعية الأردنية في فتح مجال تعزيز التعاون ونقل التجربة الأردنية في مجال المدن الصناعية وتطبيقها في فلسطين بما يحقق الأهداف المرجوة من توقيع مذكرة التعاون وتحقيق المصالح المشتركة .

وأعرب جويعد عن إعتزازه الكبير بإستضافة شركة المدن الصناعية العديد من كوادر الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في دولة فلسطين وتنفيذ برامج تدريبية لهم في عدة مجالات بهدف التمكين والتمتين في الأداء الوظيفي.

وبدوره أعرب الدكتور علي شعث رئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في دولة فلسطين عن شكره وتقديره للأردن ملكا وحكومة وشعبا على وقوفهم الدائم والثابت من أجل الشأن الفلسطيني، مشيرا أن توقيع هذه المذكرة هو أحد أشكال التعاون الأخوي البناء بين الدولتين الشقيقتين اللتين تقفان دوما في صف واحد.

وأضف الدكتور شعث عن امله الكبير في تحقيق المزيد من النتائج من خلال التعاون المطلق بين البلدين الشقيقين في ما يتعلق بالمدن الصناعية تخطيطا وإنشاءا وإدارة خصوصا أن شركة المدن الصناعية الأردنية تملك تجربة رائدة في تطوير وإدارة المدن الصناعية ستسهم في تطوير التجربة الفلسطينية، معربا عن إعتزازه بالنتائج الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن الصناعية في إدارة 11 مدينة تنموية في المملكة وهو إنعكاس لنجاح الأردن في مجال إنشاء وتطوير وتصميم وإدارة المدن الصناعية، والتي تعتبر انعكاسا حقيقيا للنجاح في هذا المجال في ظل الخبرة الطويلة والتطوير المستمر وهو ما طمح له الجانب الفلسطيني في نقل التجارب الأردنية الناجحة.

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التنسيق والتعاون المشترك في مجال تخطيط وإنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية بالمفهوم الشمولي وتوفير مدن صناعية مخدومة من خلال تنفيذ برنامج عمل مشترك ، إضافة الى تبادل وتدريب الكوادر المتخصصة اهمها الفنية والهندسية بين الطرفين بهدف تخطيط وإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق اللوجستية ومناطق المخازن الجمركية “البوندد” من خلال الهيئة العامة للمدن الصناعية، كما ستقوم شركة المدن الصناعية الأردنية بنقل التجربة والخبرات فيما يخص عمليات التحفيز الاستثماري وجذب الفرص، بحيث يعمل الطرفان على تطوير الاطار القانوني والمتضمن تحديد الصلاحيات والمزايا التي يجب ان تتمتع بها المناطق الصناعية حتى تؤدي الدور المطلوب منها وذلك بمراجعة القانون والتعليمات الفنيه واللوائح التنفيذية المفسرة للقانون جنبا الى جنب العمل على استحداث برنامج توأمة أنشطة وفعاليات بين الجانبين.

ويأتي توقيع هذه المذكرة على هامش مشاركة شركة المدن الصناعية الأردنية في معرض (الصناعات الأردنية في جنين – صناعتي عزتي) الذي عقد في مدينة جنين بمشاركة أردنية واسعة والهادف الى تشجيع الشركات الصناعية الفلسطينية على فتح فروع لها في الأردن والإستفادة من المزايا الموجودة في الأردن مع التأكيد على بقاء نشاطها قائم في فلسطين بهدف خلق نوع من التكاملية. وقد حظي المعرض بحضور لافت وإهتمام كبير لما تمتاز به الصناعة الأردنية من جودة عالية ومواصفات عالمية جعل منها منافسا قويا في الأسواق العالمية.

من جانب آخر، جال مدير عام الشركة عمر جويعد على عدد من مشاريع المدن الصناعية الفلسطينية والتي تتولى الهيئة انشائها وادراتها وتسويقها فقد زار مدينة اريحا الصناعية الزراعية يرافقه رئيس الهيئة الدكتور علي شعث ومدير عمليات المدينة المهندس خالد العملة كما زار عدد من الشركات الصناعية العاملة فيها، كما زار جويعد موقع مشروع مدينة جنين الصناعية التي ستباشر الهيئة بتنفيذها قريبا، وفي لقاء منفصل في محافظة نابلس التقى جويعد برئيس بلدية نابلس عدلي يعيش حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين.