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توقيع 3 اتفاقيات تشغيل مباشر توفر 630 فرصة عمل

منذ دقيقتين
فرصة عمل

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عمان- وقعت وزارة العمل اليوم الخميس، ثلاث اتفاقيات تشغيل مباشر مع كل من شركة ماجد الفطيم (هايبرماركتس)، والمركز العلمي للتوحد والاضطرابات، ونقابة اختصاصيي المختبرات الطبية الأردنية، لتوفير 630 فرصة عمل للأردنيين.
وتنص الاتفاقيات التي وقعها وزير العمل نضال البطاينة مع ممثلين عن النقابة والشركة والمركز، على توفير 630 فرصة عمل، منها 150 فرصة عمل نوعية بالمختبرات الطبية الأردنية، و450 فرصة عمل بأسواق كارفور، و30 فرصة عمل بالمركز العلمي للتوحد.
وأكد البطاينة أهمية دعم الشباب الأردني من أصحاب الكفاءات، وتوفير فرص العمل لهم في القطاع الخاص، من خلال مسارات مهنية متنوعة تضمن لهم دوام النمو والتطور.
وسيتم تدريب 30 متدرباً كدفعة أولى في مجال التوحد حسب البرامج التدريبة المعتمدة والمتخصصة بتحليل السلوك التطبيقي بواقع 40 ساعة نظرية وبعد ذلك سيخضع المتدرب لتدريب عملي كشرط للحصول على الشهادة، علماً أن المركز حاصل على اعتمادية البورد الأميركي في الأردن، على أن يكتمل التدريب حسب الاتفاقية قبل نهاية العام. (بترا)

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