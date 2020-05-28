توقيف أحد المعتدين على خط مياه الديسي في القطرانة

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري انه وبالتعاون مع وزارة الداخلية/ محافظ الكرك ومتصرف لواء القطرانة بشار الدبوبي و بالتنسيق مع مدير شرطة محافظة الكرك و رئيس مركز امن القطرانة ورئيس مفرزة الامن الوقائي وبعد حملة مكثفة من التحري والتقصي على مدار اليومين الماضيين تم ضبط وتوقيف احد الاشخاص الذين اعتدوا على خط ناقل مياه الديسي وضبط الصهريج المخالف وحجزه لدى المركز الامني وتبين ان الاعتداء كان بهدف تعبئة الصهريج بمياه مخالفة وبيعه بطريقة مخالفة حيث يتم التحقيق معه حاليا للوقوف على كافة التفاصيل وسيتم احالته الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وبينت وزارة المياه والري ان نتيجة للتنسيق المستمر ما بين الجهات الرسمية المعنية وبأهتمام من وزير الداخلية ومدير الامن العام بالتنسيق مع الوزارة ونتيجة للبحث والتحري المكثف من قبل كوادر مديرية شرطة محافظة الكرك قامت الكوادر الامنية بمتابعة من متصرف لواء القطرانة بشار الدبوبي بالعمل على مدار الساعة منذ وقوع الاعتداء حيث تمكنت من القبض على احد المعتدين في منطقة القطرانة مساء يوم الاربعاء ويدعى ( أ. ج. ع. أ) وضبط الصهريج المخالف والمنتهي ترخيصه منذ عدة سنوات وتوقيفه.

وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف لواء القطرانة بشار الدبوبي المثمرة ورئيس مركز امن القطرانة ورئيس مفرزة الامن الوقائي وضباط صف وافراد المركز وكافة كوادر ومديرية الامن العام على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشأتها واكدت الوزارة على انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام لرصد وضبط اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) .