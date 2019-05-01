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توقيف أحد كبار تجار المكسرات واثنين من موظفي “الغذاء والدواء”

منذ 37 دقيقة

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عمان- الغد- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف تاجر مواد غذائية كبير “مكسرات” وموظفين أثنين من مؤسسة الغذاء والدواء 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية ادخال كميات كبيرة من المكسرات غير صالحة للاستهلاك البشري خلال السنوات 2015 – 2017 تزن حوالي 140 طنًا .

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن هذا التاجر المستورد بمساعدة هذين الموظفيّن وآخرين قاموا بتزوير ضبوطات اتلاف مكنته من طرح مستورداته بالأسواق المحلية رغم أن تقارير الفحوصات المخبرية كانت تفيد بأنها غير صالحة للأستهلاك البشري.

وأضاف أن المدعي العام وجه لهم جناية استثمار الوظيفة بالغش وجناية التزوير وتداول هذه المواد في الأسواق مؤكدًا بأن التحقيق في هذه القضية مازال جارياً.

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت فتحت تحقيقًا بهذه القضية عام 2017 .

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