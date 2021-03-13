توقيف الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط

عمان-الغد- اوقفت النيابة العامة، مساء السبت، الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط على ذمة التحقيق، بحسب قناة المملكة.

وكان ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ، اعلن انه تقرر إيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق في حادثة مستشفى السلط الحكومية.

وبين الخصاونة في ايجاز صحفي مساء السبت ،انه تمّت إقالة وزير الصحّة ومدير مستشفى السلط الحكومي على اثر الحادثة.