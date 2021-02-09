توقيف تاجري سيارات و3 من الجمارك بقضية “تلاعب بالمركبات”

عمان- الغد- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف خمسة أشخاص في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق ، من بينهم ثلاثة موظفين من جمرك عمان “نقيب جمارك ، رائد جمارك ، ووكيل جمارك بالإضافة إلى تاجري قطع سيارات “.

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أنه تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة للعاملين في الجمارك وجناية التدخل في استثمار الوظيفة للتاجرين .

وفي التفاصيل تلاعب الثلاثة من موظفي جمرك عمان في تنظيم ضبوطات غير صحيحة تفيد بأنه تم قص عدة مركبات من المركبات المباعة في المزاد العلني إلى أربع قطع ليصار إلى بيعها لتجار القطع المزاودين ، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يتم ذلك بل بيعت سيارات سليمة إلى التجّار الذين باعوها بدورهم في السوق المحلي .