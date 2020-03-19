توقيف تاجر تلاعب بتاريخ صلاحية مواد غذائية في البادية الشمالية الشرقية

المفرق- اوقف متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية صاحب محل تجاري في اللواء جراء قيامه بتغيير تاريخ صلاحية بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف ان صاحب المحل قام بتبديل تاريخ صلاحية بعض المواد منتهية الصلاحية منذ العام 2018 وقام بلصق تاريخ صلاحية جديد تفيد بانتهاء صلاحيتها في العام 2020 و2021 الأمر الذي حدا بتوقيف صاحب المحل واغلاق المتجر بالشمع الاحمر .

ولفت السحيم الى ان الكوادر التابعة لكافة المؤسسات الرقابية في اللواء لن تتهاون مع هكذا حالات في جميع مناطق اللواء، مؤكدا ان المتصرفية وكوادرها تعمل على مدار الساعة في ظل الظروف التي تواجه الوطن . -(بترا)