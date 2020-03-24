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توقيف رئيس مجلس محلي في الاغوار الشمالية لبيعه الخبز لحسابه

منذ 17 دقيقة

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الاغوار الشمالية – اوقفت الاجهزة الامنية في لواء الاغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس محلي وعضو مجلس بلدي في احدى بلديات اللواء اثر اقدامه على بيع مادة الخبز للمواطنين لحسابه بسعر اعلى من تسعيرته.

واوضح محافظ اربد رضوان العتوم لـ(بترا) ان المعلومات التحقيقية من الاجهزة الامنية دللت على قيام الموقوف بشراء الخبز بالاتفاق مع احد المخابز وبيعه لحسابه الشخصي من خلال مركبة للبلدية اثناء مهامها في توزيع الخبز للمواطنين بسعر 130 قرشاً لكيس الخبز الواحد الذي يحتوي على ثلاثة كيلوغرامات ومحدد سعره باقل من دينار.

وبين العتوم انه تم ضبط الشخص اثناء قيامه بالبيع حيث تم التحقيق معه وتوقيفه على ذمة القضية، مؤكدا عدم التهاون مع أي شخص او مؤسسة تحاول التلاعب في قوت المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة. -(بترا)

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